Евгений Комаровский ответил, когда будут вакцинировать детей от COVID-19

Прививать детей от коронавируса нужно, как только будет разрешена вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня стоят огромные очереди на вакцинацию от COVID-19. Но среди взрослых нет ни одного ребенка. Когда можно будет прививать детей? И нужно ли это делать? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на телеканале "Украина" рассказал обо всем, что интересует каждого взрослого во время пандемии.

Пока детей не вакцинируют, ждать ли изменений?

По словам врача-педиатра высшей категории, вакцинация детей будет очень весомым вкладом, чтобы прекратить пандемию, поскольку дети – чуть ли не главный источник распространения инфекции.

Однако на сегодняшний день у нас очень ограниченные возможности, которые позволяют сделать прививку ребенку, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Например, мы не имеем достаточного опыта применения вакцин среди детей и официальных разрешений на это нет. Сегодня вакцина Moderna разрешена детям в возрасте 12 лет.

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Евгений Комаровский объяснил в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", что проводятся исследования с китайскими вакцинами.

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В Китае уже используют вакцины детям от 3 лет. В ближайшей перспективе будет разрешена вакцинация детей, то есть современные вакцины получат одобрение применительно к ним.

Когда будет получено такое разрешение, сделайте прививку от COVID-19 своему ребенку, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Еще раз повторюсь, дети – это один из главных "механизмов" распространения коронавирусной инфекции.

Зачем вакцинировать детей, если они болеют в легкой форме?

Евгений Комаровский объяснил, что дети болеют легко, очень часто бессимптомно, то есть практически на ногах переносят инфекцию, активно распространяя ее.

Дети – это "источник" заражения пожилых людей, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Я настаиваю на том, что как только будет разрешение на применение вакцинацию, надо защищать детей.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на телеканале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также ранее мы писали, нужно ли вакцинировать детей вообще в пандемию ковида.