Євген Клопотенко розповів, як приготувати поживний хліб із вівсянки

/ Фото: instagram.com/klopotenko

Хліб з вівсянки виходить смачним, а ще містить поживні речовини: в період війни з Росією нам так важливо знайти спосіб харчуватися ситно. Відомий український кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом корисного вівсяного хліба у своєму інстаграмі.

У вівсяній крупі та цільнозернових пластівцях містяться найважливіші для здоров'я компоненти – магній, калій, кальцій, фосфор та ін. / Фото: instagram.com/likushka_food/

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Завдяки високому вмісту клітковини у своєму складі, вівсянка допомагає не лише нормалізувати роботу кишківнику, а й знизити рівень цукру та холестерину в крові. Також у вівсяній крупі та цільнозернових пластівцях містяться найважливіші для здоров'я компоненти – магній, калій, кальцій, фосфор, залізо, цинк. І ще цілий мікс корисних речовин, які відповідають за формування та розвиток кісток та м'язової тканини.

Будемо готувати хліб із вівсянки , без дріжджів і складних технік, – пише Євген Клопотенко у своєму інстаграмі, – Просто змішали пластівці, випекли та їсте, також можна робите собі з такого хліба бутерброди. Хліб з вівсянкою виходить наповненим смаком та різними поживними штуками, що взагалі чудово.

Отже:

змішуєте 200г вівсяних пластівців, 200г пшеничного борошна, 10 г розпушувача і дрібку солі.

окремо поєднуєте 3 яйця з 250 мл теплої води, 1 ст. л. цукру і трохи збиваєте, щоб утворилася однорідна структура, але не намагайтеся занадто.

додаєте борошняну вівсяну суміш у яйця і наливаєте 4 ст. л. рослинного масла. Якщо є тільки соняшникова, то теж нормально. Перемішувати все та наполягати тісто 15-20 хвилин (обов'язково).

Потім виливаєте тісто у форму, змащену олією і якщо є, то посипаєте насінням льону. Печете годину при 180 градусах. Готово.

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