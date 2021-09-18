"Це що за секс такий": чому про концерт TVORCHI ще довго будуть говорити (репортаж)

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Спойлер: кількість зіркових гостей шокувала (серед них Надя Дорофєєва), трек Falling звучав по-новому, а сам концерт завершився сльозами одного з учасників дуету.

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Неочікуваний рімейк пісень та концепція номерів

TVORCHI розпочали концерт з пісні Falling, яка стала анонсом альбому ROAD. "Вірусний" хіт шанувальники знають на пам’ять, але попри це, гурту вдалося їх здивувати. Вони вийшли на сцену з ансамблем, який підспівував їм, тож пісня стала ще чуттєвішою. Апгрейдили ще Crush та Troublemaker, тому глядачі були в моменті та насолоджувалися інтерпретаціями.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Наступний "вау" вихід на сцену був під пісню Dance on the Beat, коли Джеффрі з’явився з танцівниками, які рисами обличчя схожі на нього. "Близнята на сцені", – такі коментарі було чутно у фан-зоні.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

І, погодьтеся, що схожість між ними є.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Звісно ж без велосипедистів не обійшлося, які під час виконання Believe їздили по периметру велотреку . Перформанс шокував публіку, бо зустріти таке на концертах – рідкість. А світлове шоу ще більше доповнювало атмосферу!

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Три номери з зірками українського шоу-бізу

TVORCHI дивували не лише новим звучанням та концепцією номерів, а й зірками українського шоу-бізу, які приєдналися до їх концерту.

Дебютний зірковий номер був з виконавицею Аліною Паш. З нею дует заспівав пісню Yellow Sands. Її вихід на сцену натякнув шанувальникам, що далі – ще більше неочікуваних появ.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Наступною зірковою гостею була KAZKA! З гуртом вони виконали "Віч-на-віч" та "розірвали" сцену. Опісля TVORCHI пішли зі сцени, щоб змінити сценічні образи, а артистка заспівала пісню "М'ята".

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Після їх повернення KAZKA оцінила побачені образи хлопців, тож не стрималася та зізналася про власні враження.

Це що за секс такий, – сказала вона, зійшовши зі сцени.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

І на десерт – Надя Дорофєєва, яка виконала з гуртом пісню "Іди сюда". Артистка здивувала відвертим сценічним луком: спідницею міні та високими підборами. Було помітно, що Джеффрі оцінив її вбрання. Вони виглядали гармонійно, особливого коли танцювали близького один біля одного.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Зіркові гості прийшли послухати TVORCHI

Думали, що Надя Дорофєєва, Аліна Паш та KAZKA – це єдині медійні особистості на концерті? Ні! Ми зустріли Нікіту Добриніна з Дашою Квітковою, Раміну, Вікторію Маремуху, Христину Остапчук та Jerry Heil, яка нам розповіла, що її улюблений трек з нового альбому ROAD – Falling.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

Чим найбільше запам’ятався концерт?

В кінці концерту після виконання треку Trip соліст Джеффрі розчулився, і фани побачили його сльози радості. Він дякував всім, хто відвідав їх сольник, а глядачі у відповідь підтримали гучними оплесками.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

На біс TVORCHI повторно виконали Falling і водночас зробили неможливе – залучили в номері сотні людей.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

На екрані вони показали відео з соціальних мереж людей, які використовували згаданий хіт для своїх спогадів. Глядачі поглядом шукали себе на сцені Київського велотреку.

/ Фото: Григорак Ліліана / Life Сьогодні

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