Якщо окупанти забрали телефон та SIM-карту – що потрібно робити / Фото: pixabay.com

Шостий день вторгнення Росії. Ворог намагається захопити будь-яке велике місто, але придушиться українським чорноземом! Розповідаємо, що робити, якщо окупант забере у вас мобільний телефон.

Багато хто з нас дізнався не з чуток, що таке панічні атаки. Але поки не варто чекати полегшення, тому що війна триває, ворог втрачає рівновагу, тому що його плани руйнуються, через що він звіріє ще більше. Оскільки мобільні оператори заблокували зв'язок для окупантів, почастішали випадки, коли кремлівські маріонетки забирають мобільні пристрої у мирних громадян. Що робити у такому разі?

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Якщо окупанти забрали ваш телефон та SIM-карту, негайно повідомте про це свого мобільного оператора у контактному центрі

Vodafone – 111

Київстар – 466

lifecell – 5433

Номери будуть заблоковані і окупанти не зможуть ними скористатися.

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Нагадаємо, що Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС. Розпочато спеціальну процедуру вступу.

Бережіть себе та Україну!