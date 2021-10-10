Ми спробували англійський сніданок у Лондоні та Києві. Ось яка між ними різниця (репортаж)

Поки ви думаєте, чи варто їхати в Лондон, який вважають одним із найдорожчих міст світу, ми встигли протестувати English breakfast у згаданому мегаполісі та в Києві. Які враження від двох порцій – читайте далі.

Що входить в традиційний English breakfast?

English breakfast прирівнюється за важливістю в Англії до Біг-Бена чи червоних двоповерхових doubledecker, про які знає весь світ. Базові інгредієнти не переплутає жоден місцевий. Але їх список змінюється з огляду на регіон, в якому готують автентичний сніданок.

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English breakfast ще називають fry up, що в перекладі означає "смажити". Бо більшість інгредієнтів сніданку підсмажують.

На сайті English Breakfast Society зазначають, що в звичний англійський сніданок входить:

Бекон.

Смажені яйця.

Британські ковбаси (їх називають bangers).

Квасоля в томаті.

Смажені помідори.

Смажені гриби.

Тости з маслом.

Традиційний black pudding.

Але не той пудинг про який ви подумали. Black pudding місцеві називають кров’янку, яка також відома в Україні.

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Словом, перед вам список інгредієнтів English breakfast, який нараховує близько однієї тисячі калорій. І це в одній порції!

Який на смак English breakfast у Лондоні та де його спробувати?

В Лондоні англійські сніданки знайдете в усіх пабах міста: одні пропонують їх all day, а інші – в першій половині дня. У фешенебельних ресторанах та готелях з їх подачі роблять перформанс.

Подача English breakfast в пабах та ресторанах Лондона

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Але я скуштувала English breakfast у звичному ірландському пабі O'Neills. Заклад для дегустації обирала не прискіпливо. Зайшла в перший, який побачила неподалік Oxford Street. Чому? Місцеві порадили!

Паб O'Neills неподалік Oxford Street / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Вони певні, що традиційний сніданок смачний у всіх закладах Лондона, адже інгредієнти не потребують складного приготування.

В пабі я замовила найменшу порцію сніданку, за який заплатила £6,50. Орієнтовно за 7 хв. мені принесли в рази більшу порцію, ніж я уявляла.

English breakfast за £6,50 / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

На тарілці було все з переліченого вище, окрім black pudding. Бо його замінив "білий" варіант. Адже O'Neills – ірландський паб, тож серед інгредієнтів є традиційні компоненти країни. Серед яких – white pudding (ковбаса зі свинини та круп), а також картопляні оладі (хашбраун).

Black pudding та white pudding

English Breakfast Society на сайті зазначає, що додавати оладі чи картоплю фрі – це неподобство, яке псує традиції. Та питання інгредієнтів у різних регіонах залишається спірним.

Я спробувала English breakfast з традиціями Ірландії. Він був смачний та ситний. До речі, в одному традиційному сніданку орієнтовно 1000 калорій. Це один із аргументів, чому він був популярний у Вікторіанську епоху. Бо англійці багато працювали та запасалися енергією на весь день стравою.

/ Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

Сніданок я не доїла, але відзначила його ніжний бекон. Важливо: англійці його не смажать до скоринки, як американці. Як і помідор та шампіньйон, які були ледь-ледь підсмажені. Це ще одна особливість приготування.

Єдиних два мінуси – багато олії, яка відчувалася навіть в овочах. Але місцеві кажуть, що це типова "історія" для English breakfast. І не вистачило томатного соусу в квасолі, яка була сухувата.

До речі, якщо завітаєте в паб і захочете більшу порцію, то замовляйте середню за 8,50 чи максі за 10,50 фунта.

Щоб відчути себе корінним англійцем, замовте ще каву або чай до сніданку. І, звісно, під час трапези читайте газету з ранковими новинами.

А як подають English breakfast у Києві?

Знайти English breakfast у столиці складніше, ніж у Лондоні. В Києві він представлений не у всіх закладах. Але все ж вдалося його віднайти в кав’ярні The Blue Cup Coffee Shop. Місце популярне серед іноземців, але відгуки щодо English breakfast – двоякі.

Одні пишуть, що, можливо, це найкращий сніданок, який вони коли-небудь їли.

/ Фото: скріншот

А другі – скаржаться. Бо очікування традиційного English breakfast не виправдалися. Один із гостей назвав подачу страви у кафе "Поганою спробою англійського сніданку".

Жодна квасоля не замінить солодку кукурудзу, – додав у відгуку гість на Tripadvisor.

/ Фото: скріншот

Але менеджер аргументувала обрані інгредієнти страви та підхід закладу.

У нашому меню англійський сніданок трішки індивідуальний, – написала вона.

Відгук написано у 2019-му. Ми перевірили, що ж насправді ховається за позицією English breakfast, адже минуло близько двох років. І замовили "Великий англійський сніданок" за 169 гривень.

"Великий англійський сніданок" за 169 гривень / Фото: Ліліана Григорак / Life Сьогодні

30 хв. очікування, і страва ваша. Щоправда, зі словом "велика" вона не асоціюється. Згадайте найменшу порцію страви в Лондоні, яка виглядала ситнішою. Впевнені, такий підхід до формування традиційної страви Англії обурив би усіх її мешканців.

Перші два питання, які виникли, коли я побачила сніданок – "А де квасоля в томатному соусі?" і "Що тут робить кукурудза?". Адже в меню закладу зазначено, що це "Англійський традиційний сніданок". Масло також було відсутнє, хоча тости дали.

Бекон підсмажили до хрумкої скоринки, як в американських сніданках. Але ми замовляли не Америку! Щоправда, помідори приготовлено традиційно як для англійського сніданку. Окрему увагу приділили маленькій ковбасці, яка асоціюється з найменшою порцією страви. Кукурудза в соєвому соусі була смачна, але це не інгредієнт англійського традиційного сніданку.

Що у висновку?

English breakfast у київському закладі, який ми відвідали – це пародія на англійський сніданок. Його оцінять люди, які бояться погладшати, бо там багато овочів та мінімум м’яса.

Позиція, яку ми спробували, не про столітні традиції Англії. Ймовірно, її інтерпретували під реалії сьогодення, де режим "хелсі" та мінімум олії в пріоритеті. Але назва в меню "Великий англійський сніданок" вводить в оману. І як результат – клієнт незадоволений, а очікування не виправдались.

Туристам, які хочуть познайомитися з гастро-традиціями Англії, треба летіти до Лондона.

Бо нам не вдалося телепортнутися в гастроподорож до Англії за 169 гривень, яку ми протестували в ірландському пабі O'Neills.

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