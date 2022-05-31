Зеленська пояснила, на що витратив гроші президент України, отримані від Словаччини

Олена Зеленська розповіла про важливу ініціативу щодо порятунку новонароджених діток / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська дала інтерв'ю українським телеканалам, у якому поговорила з журналістами про всі невідкладні проєкти допомоги українцям – від створення Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки до питань про особисте життя.

В інтерв'ю Зеленська розповіла, що від Міністерства охорони здоров'я її команда отримала інформацію про нестачу інкубаторів для новонароджених, особливо тих діток, які народилися передчасно. Перша леді України зазначила, що вони вже налагодили співпрацю з французькими організаціями, організацією "Лікарі без кордонів", оплатили вже чотири інкубатори, які направили до Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

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Олена розповіла, що президент України також долучився до цього проєкту. Справа в тому, що уряд Словаччини нагородив Володимира Зеленського державною нагородою, яка включала почесне звання та грошову винагороду. Цю суму президент одразу направив на закупівлю додаткових (4-6) інкубаторів для пологових будинків.

Зеленська уточнила, що ці апарати можуть працювати без електроенергії, тому що в нинішніх умовах незрозуміло, коли і де вони стануть у нагоді і в яких умовах будуть необхідні медикам.

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Вам буде цікаво дізнатися, що зараз робить Олена Зеленська та як допомагає українцям.