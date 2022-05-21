Олена Зеленська зізналася, що зараз робить і як допомагає українцям

Перша леді разом із президентом України провели спільне інтерв'ю ведучим телемарафону "Єдині новини". Максимально відверто подружжя розповіло про три роки президентства, перший ранок війни та долю українців

Перша леді разом із президентом України провели спільне інтерв'ю ведучим телемарафону "Єдині новини" / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні призведе, м'яко кажучи, до неймовірних негативних наслідків. Про це Олена Зеленська розповіла у спільному інтерв'ю з чоловіком в ефірі YouTube-каналу "Україна 24". Перша леді України пояснила журналістам, у чому полягає її ініціатива щодо запуску національної програми з надання психологічної допомоги постраждалим від війни в нашій країні.

Я починаю великий проєкт – Національна програма психологічної підтримки українців. Тому що ми всі відчули психологічний тиск. Майже кожен із нас, ми у цьому впевнені, може мати психологічні проблеми. І під час війни, і після її закінчення, – розповіла Зеленська.

Реклама

Перша леді звернула увагу, що зараз її команда виділяє кілька груп людей, які найбільше потребують підтримки:

Діти

Люди, що залишилися без житла

Люди, які втратили близьких

Військові

Олена пояснила, що на посттравматичний розлад страждатиме величезна кількість українців після війни.

Якщо зараз ми нічого не зробимо, глобальної системи психологічної допомоги, ми можемо отримати погані наслідки відразу після війни, і навіть через 10 років і далі.

Перша леді зазначила, що вона та її команда розгорнули величезну роботу у цьому напрямі. Україна отримала підтримку ВООЗ, а також запроваджуватимуться та адаптуватимуться програми США та Ізраїлю щодо роботи з військовими, що пройшли війну.

Реклама

Раніше ми розповідали, що Олена Зеленська закликала дати Україні зброю у розмові з британськими журналістами.