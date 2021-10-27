Олена Зеленська підтримала проєкт Vogue, присвячений героям Паралімпіади у Токіо

Олена Зеленська у листопадовому номері українського Vogue представила соціальний проект "Без обмежень" / Фото: Vogue
Перша леді України Олена Зеленська підтримала спецпроєкт Vogue UA, у якому взяли участь українські атлети, переможці Паралімпіади у Токіо.
Соціальний проєкт отримав назву "Без обмежень". Він спрямований на здійснення загальнонаціонального захоплення спортивною мужністю та успіхами українських атлетів, які здобули 98 медалей на Паралімпіаді у Токіо. Наші спортсмени посіли п'яте місце у світі за кількістю нагород.
У рамках проєкту спортсмени розповідають про свій шлях до медалей Паралімпіади, мрії та плани, а також труднощі, з якими стикаються.
У реалізації проєкту допомогла перша леді України. Олена Зеленська підтримує паралімпійців у рамках власної ініціативи "Без бар'єрів", яка спрямована на ціннісні зміни у суспільній свідомості, коли рівні можливості для всіх без винятку стають головним запитом суспільства.
Головні завдання проєкту:
- доступність інфраструктури,
- усунення бар'єрів у сприйнятті людей з інвалідністю,
- можливості людей з інвалідністю виявляти свої таланти нарівні з усіма.
Я впевнена, що в кожному з нас є людинолюбство, тому намагаюсь усіма силами просувати філософію безбар'єрності в нашому суспільстві. Якщо говорити про фізичну безбар'єрність, то її буде досягнуто, коли кожна людина, незалежно від віку та стану здоров'я, зможе самостійно дістатися будь-якої точки: вийти у двір, відвідати супермаркет чи концерт, вирушити до іншого міста чи країни. Це буде великим кроком на шляху до суспільства щасливих людей, – каже Олена Зеленська.
Олена Зеленська впевнена, що героїв-параатлетів має знати світ.
Про кожного з них можна знімати фільм, у кожного своя сильна особиста історія. Я мрію, щоб на зошитах наших школярів був не Роналду, а Максим Крипак, — каже перша леді Олена Зеленська у своєму інтерв'ю.
Раніше ми розповідали, що Олена Зеленська у блузі з принтом саламандри представила гід з коректного спілкування (фото).