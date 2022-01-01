Дорогий Дід Мороз: 5 бажань, які ми загадуємо щороку, а вони не збуваються

Новорічні бажання, які ніколи не збуваються / Фото: Колаж: Сьогодні
З Новим роком 2022! Ну що ви там, бажань назагадували? Схрестимо пальці, цього разу точно здійсняться. Чи ні?
Щороку 31 грудня ми з друзями… Беремо папірці та олівці, пишемо за хвилину до півночі найзаповітніше бажання, спалюємо його, кидаємо попіл у келих шампанського, а рівно опівночі все це випиваємо та впевнені на 109% – збудеться! 365 днів пролітають швидко, вже й не згадати, чого нам там хотілося, але є відчуття, що щось пішло не так.
Зі 100500 мільйонів усіляких бажань на Новий рік, ми вибрали, мабуть, найтиповіші та найпоширеніші. Здавалося б, що може бути простішим? Але все одно, вони не збуваються.
5 новорічних бажань, яким не судилося здійснитися без ваших зусиль
Більше подорожувати
Приїхали! Знову закордонний паспорт чистий, як липневе небо. І навіть до Львова не з'їздили. Може, річ у тім, що настав час почати накопичувати гроші, відкладати, хоч трохи, з кожної зарплати, а не просиджувати все з друзями в кафешках. А половина, якщо не більше, з придбаного шмаття за рік вам не потрібна. Не сперечайтеся.
Зустріти своє кохання
Час перестати фантазувати за мотивами романтичних комедій. У житті все не так! По-перше, придивись до того хлопця з роботи, який справді до тебе нерівно дихає, хоч він і не Макс Барських. По-друге, не закривайся і не відкладай життя "на потім". Час уже сходити на побачення з шанувальником з Tinder.
Схуднути
Ну, що тут скажеш… Самій не смішно, тільки чесно? Зі скількох понеділків ти обіцяла собі почати ЗОЖ і перейти на правильне харчування? Краще не відповідай, а прямо зараз подивися у свою тарілку, потім у холодильник… Навіщо тобі понеділок, якщо можна взятися за себе сьогодні!
Змінити роботу
Зона комфортна – така зона комфорту. А тут ще премію дали. Попрацюю поки що. Ой, а навесні квартальний звіт треба здати, не можу їх підвести, треба попрацювати. Співробітниця пішла у декрет, багато роботи з'явилося, а мені обіцяють 0,25 ставки підняти. Чого вже там, ще попрацюю. Цей кругообіг ніколи не закінчиться. Тому, як сказала Іра Білик: якщо хочеш іти – йди!
Вивчити англійську досконало
Начебто, і додаток на телефон закачала, пару нових слів вивчила, а потім то те, то се. Ну нічого, з наступної зарплатні візьму онлайн-учителя. А! Стоп! Не візьму — я ж у спортзал хочу записатися. Ну нічого, після цього точно візьму. Пріоритети – це те, що ми самі обираємо. Що тут скажеш — "Лондон із зе кепітал оф Грейт Брітн".
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