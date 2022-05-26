Лікар Комаровський розповів, чому люди не хворіють під час війни

Люди не хворіють під час війни перші два тижні через стресовий фактор / Фото: Колаж: Сьогодні

Є така фраза: Під час війни ніхто не хворіє". Але чи це так насправді? Хоча, наприклад, про коронавірус ми справді забули. Нас турбують зовсім інші проблеми та новини. Проте експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", доктор Комаровський розповів, чому важливо звертатися до лікаря навіть під час воєнних дій.

Деякі українці, які мають хронічні захворювання, навіть перестали пити пігулки під час війни

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Ще на початку березня з'явився вираз: "Війна вилікувала всіх від коронавірусу". Хоча кількість хворих продовжує зростати в інших країнах, особливо у Китаї. В Україні люди забули, що мають гіпертонію, мігрень, ГРЗ…

І деякі українці, які мають хронічні захворювання, навіть перестали пити пігулки. "Я ж добре почуваюся, – виправдовують вони свої дії. – Навіщо приймати медикаменти?"

Коли виникає гострий стресовий фактор – перші два тижні люди не хворіють, – підтвердив професор Комаровський. – Потужний викид адреналіну змінює роботу імунної системи. Але вона має короткостроковий ефект. Згодом хвороби все одно повертаються.

Кандидат медичних наук зазначив, що через війну люди з легкими проявами будь-яких захворювань, навіть у 90% з симптомами середньої тяжкості, не звертаються за медичною допомогою. Але Євген Комаровський упевнений, що все це відгукнеться нам багаторазово в майбутньому.

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Люди, у яких трохи кольнуло в серці або дав про себе знати камінчик у нирці, протягом останніх трьох місяців не звертаються за медичною допомогою, але вони все одно прийдуть до лікаря, – сказав експерт програми "Ранок з Україною".

Зовсім інша річ, коли бракує ліків, особливо при гормонотерапії.

Завжди коли люди лікуються гормонами, небажано різко кидати прийом препаратів, – пояснив кандидат медичних наук. – Тому є стандартна рекомендація терапевтів: "Коли йдеться про гормональну терапію, яку треба скасовувати – робити це потрібно поступово".

Лікар Комаровський навів приклад: коли у вас немає можливості докупити ліки – плавно зменшуйте дозу. Якщо ви маєте 50 таблеток по 100 мг, приймайте по 50 мг, потім тиждень – по 25 мг. Але при першій же нагоді обов'язково зверніться до лікаря. В екстреному випадку можна отримати професійну консультацію навіть за телефоном.

Коли ви не маєте можливості докупити ліки – плавно зменшуйте дозу

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Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також ми писали, що доктор Комаровський розповів, чому у поширенні віспи мавп винні не тварини, а люди.