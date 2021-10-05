Лікар Комаровський розповів, чому смикається око

Око смикається частіше у жінок: у більшості випадків це проходить саме по собі / Фото: Колаж: Сьогодні

В рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" приходить багато цікавих питань. Одне з них пов'язане з блефароспазмом – мимовільним скороченням кругового м'яза ока . Євген Комаровський розповів, що може впливати на ваш стан.

Чому часто сіпається око?

Як правило, коли несподівано починає смикатися верхня повіка, ви нічого не можете з цим вдіяти. Причому радикального методу впоратися з блефароспазмом поки немає.

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Якщо око не перестає сіпатися, то це лікують уколами ботулотоксину в повіку / Фото: Unsplash

Однак ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною" сказав, що це не рідкісне явище . Кожна людина хоч раз у житті відчула його на собі.

У більшості випадків лікарі не мають поняття, чому з'являється блефароспазм. Дуже часто він сам по собі зникає, – додав Євген Комаровський. – Майже 60-70%, у кого це буває, жінки. І над цим варто задуматися.

Кандидат медичних наук рекомендує відпочивати і висипатися.

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Якщо нічого не допомагає і сіпається око, то як лікувати?

Вважається, що коли людина веде нормальний спосіб життя, спить не менше 8 годин на день і не нервувує через дрібниці, то око у нього зазвичай не смикається.

Не зловживайте напоями, що містять кофеїн, – порадив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Міцні чай і кава, особливо в другій половині дня, будуть посилювати блефароспазм.

Але буває так, що ця проблема викликає масу незручностей . Наприклад, жінка соромиться познайомитися з чоловіком або її робота постійно пов'язана зі спілкуванням.

Якщо смикання верхньої повіки впливає на ваше життя, то є серйозні методи лікування, які передбачають ін'єкції препарату ботулотоксину в повіку ", – сказав Євген Комаровський.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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