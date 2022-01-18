Лікар Комаровський розповів, яка маска захистить від "Омікрону" і чи захворіють знову всі на ковід

Імовірність того, що "Омікрон" підвищить смертність у країні, невелика, але захворюваність найближчим часом різко зросте: вже кількість хворих збільшилася. Популярний педіатр Євген Комаровський в ефірі програми " Час Голованова " на телеканалі " Україна 24 " розповів, як не захворіти на новий штам коронавірусу.
У величезної кількості українців є антитіла до коронавірусу, вони є, тому що людей, які не вакциновані і не хворіли в країні, вже майже не залишилося, – каже Євген Комаровський, – але хворіти будемо, тому що люди однак ігнорують інші заходи профілактики.
Що ще можна робити – триматися від людей подалі. Максимально провітрювати приміщення, якщо ви ходите в офіси, водите дітей у дитячі садки, школи і т. д, потрібно контролювати провітрювання, – каже лікар Комаровський, – Якщо не розумієте, є в приміщенні нормальна вентиляція чи ні – то скидаєтеся і купуєте датчик СО2 , він коштує близько 2000 грн.
Якщо завтра вся ваша сім'я "ляже" – то до вас не прийде сімейний лікар, тому що він теж "ляже". У США хворіє мільйон триста щодня, а у нас – лише тисячі, подумайте, хіба може таке бути?
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