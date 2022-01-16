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Лікар Комаровський розповів, що робити при переохолодженні

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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16 січня, 07:30
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Блідість шкіри, почуття холоду – це переохолодження, важливо швидше піти у тепле місце. Чого категорично не робити, якщо замерз, – розповів лікар Комаровський.
При переохолодженні лікар Комаровський радить швидше знайти тепле місце та випити щось тепле
При переохолодженні лікар Комаровський радить швидше знайти тепле місце та випити щось тепле / Фото: Колаж: Сьогодні

Які способи допоможуть швидко зігрітися, а що робити категорично не можна, якщо ви змерзли? Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, з чого найкраще розпочати, якщо ви дуже сильно змерзли .

В даному випадку не йдеться про ситуації, коли ви всього лише здригнулися і змогли вдома швидко зігрітися. Лікар Комаровський розповів про самодопомогу в екстремальних випадках, коли ви справді замерзли.

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Симптоми загального переохолодження – це почуття холоду, блідість та сухість шкіри. Дуже часто у людини помітні розлади мови та координації, запаморочення, озноб, слабкість та сонливість, – пояснив Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Коли ви при переохолодженні вимірюєте температуру тіла, вона часто нижче 36 градусів.

Якщо ви помітили ці симптоми, то якнайшвидше знайдіть тепле місце. Звичайно, найкраще, якщо ви відразу потрапите додому. Тоді негайно переодягніться в сухий і теплий одяг. У такому стані дуже важливо зігрітися, тому закутайтеся в пледи та ковдри. Чим більше шарів речей на вас, тим краще.

Відмінний спосіб – залізти під ковдру разом із близькою людиною, яка зігріває вас теплом власного тіла, – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна".

Можна використовувати теплі компреси, що зігрівають. Але дуже важливо: саме теплі та у жодному разі не гарячі. Найкраще, щоб це визначила інша людина, оскільки що при замерзанні пальців знижується чутливість, і вам здаватиметься, що компрес негарячий. Вам також потрібно випити щось тепле (не надто гаряче).

При переохолодженні категорично не можна зігріватись біля відкритого вогню і розтирати замерзлу шкіру
При переохолодженні категорично не можна зігріватись біля відкритого вогню і розтирати замерзлу шкіру / Фото: unsplash.com

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Але запам'ятайте, при переохолодженні категорично не можна:

  • зігріватися біля джерел відкритого вогню,
  • розтирати замерзлу шкіру,
  • вживати алкоголь.

Як тільки ви зігрієтесь обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Всі питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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Також читайте: "Чим збивати температуру у дитини".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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