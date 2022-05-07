Лікар Комаровський розповів, як війна позначиться на психіці дітей

Як саме війна позначиться на психіці дітей, залежить від батьків, вважає Євген Комаровський / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Діти разом із дорослими переживають військові дії в Україні. Тому цілком зрозуміло занепокоєння батьків: " Чим загрожує те, що зараз відбувається, моїй дитині в майбутньому?" Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, від чого залежить емоційний стан дитини.



Усі діти по-різному переживають війну в Україні. Одні добами сидять у бомбосховищі, інші живуть у безпечнішому місці, але все одно щодня чують сирену, треті виїхали з мамою за кордон, четверті втратили рідних та свою оселю.

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Важливо враховувати тривалість впливу стресового фактора на дитину, тоді їй буде легше пережити війну / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами доктора Комаровського, кожна історія є індивідуальною, проте дуже важливо враховувати тривалість впливу стресового фактора на дитину . Якщо поруч мама, що постійно ридає, то що можна говорити про емоційний стан дитини? Добре, якщо він ходить до дитсадку чи школи і спілкується з тими дітьми, які не знають про жахіття війни. Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що за таких умов дитина виходить за межі світу, де ведуться бойові дії.

Але хоч би якою серйозною була ситуація, поведінка дітей завжди пов'язана з поведінкою дорослих, які їх оточують, – сказав Євген Комаровський. – Якщо батьки травмовані, перебувають у депресії, якщо їхнє життя – це лише телевізор та новини про війну, то діти перебувають у цій же парадигмі і не можуть із неї вийти.

За словами експерта програми "Ранок з Україною", ситуація з дітьми на війні не є унікальною, світ уже багато разів стикався з подібними проблемами. І в сучасній педагогіці та психології є протоколи допомоги таким дітям .

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Я розумію, що після війни зобов'язаний вчити батьків, як привести дітей у норму, – пояснив експерт. – Інше питання, що спочатку потрібно привести в норму маму та тата цих дітей.

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