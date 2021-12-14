Лікар Комаровський розповів, як реагує на заздрість менш успішних колег

Євген Комаровський давно адаптувався і вже не дуже реагує на плітки та заздрість менш успішних колег / Фото: прес-служба

Лікаря Євгена Комаровського знають мільйони людей. До нього дослухаються і молоді батьки, і дорослі люди. Але у будь-якій справі не обійтися без заздрощів. В програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар-педіатр вищої категорії поділився, як деякі люди реагують на його успіх.

Євген Комаровський / Фото: прес-служба

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Слава і визнання не впали цій людині на голову. Євген Комаровський заслужив любов мільйонів людей завдяки своїм знанням, досвіду та багаторічній медичній практиці. Але в його житті траплялися й не зовсім приємні ситуації.

Коли пацієнти протягом трьох місяців із типовим коклюшем ходять від одного лікаря до іншого, їм лікують то астму, то бронхіт, то незрозуміло що, а потім я ставлю правильний діагноз, тоді мої шановні колеги, які не змогли цього зробити, замість радитися і вчитись, щиро мене ненавидять та мстять, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна".

У лікаря-педіатра вищої категорії рідко бували й бувають конфлікти з пацієнтами. Щоб їх перерахувати, досить пальців на двох руках. Але, за словами Євгена Комаровського, у 100% випадків ці люди з'ясовували з ним стосунки лише тому, що їх фактично на нього нацькували колеги.

Заздрість, зловтіха, плітки, чутки – це чи не найважливіша складова всього мого медичного життя, – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Мені ж завжди здавалося, що якщо поряд з тобою є хтось успішніший, то твоє завдання – у нього вчитися, повторювати, копіювати, робити висновки, зрозуміти, завдяки чому людина досягла успіху.

Кандидат медичних наук поділився, що давно адаптувався до цього і не дуже вже реагує на плітки та злісні прояви активності.

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Я навчився з усім цим жити, і таке ставлення майже не псує мені настрій, – сказав лікар-педіатр вищої категорії. – Я просто змирився з тим, що нічого з цим вдіяти не можна.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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