Лікар Комаровський розповів, як відрізнити ангіну від інфекційного мононуклеозу

Відрізнити ангіну від інфекційного мононуклеозу допоможе лікар / Фото: Колаж: Сьогодні,

Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", доктор Комаровський пояснив, у чому головна особливість двох найпоширеніших захворювань.

Якщо у дитини не тільки болить горло, а ще й закладений ніс, а також з'явився висип на тілі, то це може бути мононуклеоз, а не ангіна

Реклама

Коли болить горло, майже 90% людей вважають, що це ангіна. Але чи так це насправді, якщо у дитини ще й закладений ніс, а також з'явився висип на тілі? Можливо, що в такому разі батьки помилилися з діагнозом? Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, на що вказують вищеописані симптоми.

Головна особливість ангіни – у носі сухо. Тобто якщо немає нежиті, зате з'являється дуже інтенсивний біль у горлі – у дитини ангіна, – підкреслив доктор Комаровський. – При цьому захворюванні морозиво зменшує біль у горлі та полегшує стан, тому що вплив холодом на мигдалики – це свого роду місцева "анестезія".

А якщо у дитини закладений ніс, болить горло і при цьому з'явився висип ?

Одне із найпоширеніших дитячих захворювань – інфекційний мононуклеоз, – сказав кандидат медичних наук. – Перші кілька днів дитині дуже погано, але хвороба завжди минає сама. Все, що треба робити: пити багато рідини, промивати ніс, іноді приймати жарознижувальні засоби.

Експерт програми "Ранок з Україною" пояснив, що один із типових симптомів інфекційного мононуклеозу – це запалення горла, збільшення мигдалин та закладений ніс із хропінням.

Реклама

Унікальна особливість інфекційного мононуклеозу полягає в тому, що якщо людині з цим захворюванням призначити антибіотик "Ампіцилін" або "Амоксицилін", то на тілі з'явиться висип, – прокоментував вплив антибіотика на вірус лікар-педіатр.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також доктор Комаровський розповів, як зупинити кров із носа в бомбосховищі.