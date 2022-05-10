Лікар Комаровський розповів, як зупинити кров із носа у бомбосховищі

Зупинити кров із носа в бомбосховищі легко, якщо сісти рівно і затиснути ніс рукою та посидіти хвилин 10, радить лікар Комаровський / Фото: Колаж: Сьогодні,

Через погану вентиляцію у бомбосховищах та наявність пилу почастішали випадки кровотечі з носа, особливо у дітей. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить на YouTube, пояснив найпростіший та найефективніший спосіб, як покращити стан.

Коли тече кров із носа, ми зазвичай закидаємо голову або приймаємо горизонтальне становище. За словами лікаря Комаровського, ці дії є найпоширенішою помилкою. Якщо ви ляжете або закинете голову – кров тектиме по задній стінці глотки.

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Якщо з носа пішла кров, то затисніть і спокійно посидіть 10 хвилин, не розмовляйте, не сморкайтесь і не піднімайтеся з місця

Насправді зупинити носову кровотечу нескладно. Експерт програми "Ранок з Україною" пояснив, як це зробити.



Сядьте і трохи нахиліться вперед. Голову при цьому не треба закидати, дивіться просто перед собою, – сказав Євген Комаровський. – Затисніть ніс двома пальцями та спокійно посидьте 10 хвилин. При цьому не розмовляйте, не сякайте і не піднімайтеся з місця.

Зазвичай і в дітей, і в дорослих через 2-3 хвилини закінчується терпіння. По-перше, їм набридає сидіти на одному місці. По-друге, їм потрібно обов'язково дізнатися, чи тече кров чи ні. Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що тільки через 10 хвилин можна розтиснути ніс. І в 99% випадків кровотеча на цей час зупиняється.

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Якщо кров продовжує йти, треба спокійно посидіти ще десять хвилин, – порадив кандидат медичних наук. – Це вже 100%, що кровотечі не буде.

Якщо кровотеча із носа почалася не в підвалі, а вдома, тоді дістаньте із холодильника що-небудь холодне і прикладіть до перенісся. Також можна випити холодну воду або з'їсти морозиво, продовжуючи тримати затиснутим носа.



Якщо у вашої дитини іноді виникає ця проблема, слідкуйте за тим, щоб малюк не колупався в носі, і не допускайте пересихання слизової оболонки носа, – порадив лікар Комаровський. – Тобто використовуйте вологу пов'язку у сухому приміщенні або будівельний респіратор у бомбосховищі, де багато пилу. Можна також зволожувати носові канали сольовими краплями.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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