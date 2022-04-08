Лікар Комаровський розповів, як позбавитися печії правильно

Позбутися печії допоможуть антацидні препарати, вони нейтралізують соляну кислоту - радить доктор Комаровский / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Через постійний стрес і неможливість у воєнний час правильно харчуватися може виникнути печія. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" доктор Комаровський розповів, чому її в жодному разі не можна терпіти і якнайшвидше нейтралізувати відчуття печіння за грудиною.

Коли з'являється печія, хочеться відразу допомогти. Найбільш неправильна дія – випити розчин соди. Багато людей впевнені, що це нейтралізує соляну кислоту, яка подразнює стравохід. Однак це хибна думка.

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Печію категорично не можна терпіти, бо через подразнення стравоходу виникає сильний запальний процес, – попередив Євген Комаровський. – Тому потрібно негайно нейтралізувати цей дискомфорт.

За словами експерта програми "Ранок з Україною", найпростіший метод боротьби з печією – антацидні препарати. Вони нейтралізують соляну кислоту. Якщо печія виникає іноді, і коли ви п'єте таблетку, дискомфорт зникає, тоді антациди вам дійсно підійдуть, зазначає кандидат медичних наук.

Якщо печія виникає кожен день і вам доводиться часто пити антациди, слід звернутися до лікаря для підбору лікування / Фото: Depositphotos

Але якщо печія виникає кожен день, і вам часто доводиться пити ліки, тоді цей спосіб лікування вам не підійде. В такому випадку вам потрібні ліки, що пригнічують шлункову секрецію, радить доктор Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". Однак після першої ж пігулки люди зазвичай забувають про печію і тому перестають приймати препарат.

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Якщо печіння регулярне, це означає, що у вас запалення стравоходу, – пояснив експерт програми "Ранок з Україною". – Отже, вам потрібно попити препарат 2-3 тижні, щоб воно пройшло.

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