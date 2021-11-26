Лікар Комаровський розповів, що робити при нежиті у дитини

При нежиті у дитини важливо не дати засохнути слизу всередині носа / Фото: Колаж: Сьогодні

Знов нежить, але краплі не допомагають ? Багато батьків роблять одну й ту саму помилку з року в рік, не звертаючи уваги на найголовніше. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, на що може вказувати такий симптом як закладений ніс .

"Чому у моєї дитини постійно нежить?", "Жодні краплі не допомагають", "Напевно, потрібно купити якісь зарубіжні препарати". У Євгена Комаровського зовсім інша думка стосовно цієї проблеми.

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Чому батьки намагаються вилікувати нежить? Адже це не хвороба, а симптом, – сказав лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Перше, що потрібно зробити при нежиті – це поставити діагноз.

Адже коли ніс закладений, цей симптом вказує відразу на кілька захворювань. Це може бути:

бактеріальна інфекція

прояв алергічного захворювання чи черепно-мозкової травми

гострий алергічний риніт. У такому разі необхідно знайти джерело алергії або перевірити зміни параметрів довкілля

хронічний аденоїдит, тому ніс постійно закладено. І тоді потрібно видалити аденоїди

ГРВІ. Тому нежить треба перетерпіти.

Головне – не дати засохнути слизу всередині носу. Тому регулярно капаємо сольові краплі , підтримуємо оптимальні параметри температури повітря, і за 5-7 днів дитина одужає.

При нежиті у дитини регулярно капайте їй сольові краплі / Фото: freepik.com

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Нежить також може бути реакцією на параметри повітря наприклад, на його сухість, надлишок пилу або тютюнового диму.

Коли тривалий час у дитини є якийсь симптом, і ви гадки не маєте, з яким захворюванням він пов'язаний, перше, що потрібно зробити – "перетворити" симптом на діагноз. А це може зробити лише лікар", – пояснив педіатр найвищої категорії в інтерв'ю для каналу "Україна.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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