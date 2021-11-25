Лікар Комаровський пояснив, чи потрібен постільний режим при ГРВІ

Якщо у вас на ГРВІ, то постільний режим не потрібен, але на роботу ходити не варто, щоб не заразити оточуючих. При цьому не варто змушувати себе їсти та багато пити

Постільний режим при ГРВІ потрібен тоді, коли немає жодних можливостей його не дотримуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Чи можна ходити на роботу при ГРВІ або обов'язково лежати вдома у ліжку? Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів про те, що ми часто використовуємо застарілі правила при лікуванні.

При ГРВІ потрібні теплий одяг, чисте та прохолодне повітря / Фото: Depositphotos

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Якщо згадати дитинство, ми зазвичай залишалися вдома і лежали в ліжку, коли в нас починалася застуда. Батьки змушували нас пити багато води, давали пігулки, кутали в ковдру. Час іде, а традиції залишаються. Але чи вірні вони?

Кандидат медичних наук Євген Комаровський неодноразово повторює, що при ГРВІ потрібні теплий одяг, чисте та прохолодне повітря. При цьому не варто змушувати себе їсти та багато пити. І жодного постільного режиму. Якщо вам дуже погано, прийміть парацетамол або ібупрофен.

При ГРВІ, а також за будь-яких хвороб дихальних шляхів, якщо ви перебуваєте в горизонтальному положенні, це дуже сильно впливає на обсяг дихальних рухів, – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Тобто легені у горизонтальному положенні розправляються набагато менше і тому дихати важче.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, коли людина постійно змінює положення тіла і дихає на повні груди, а не лежить, вона набагато швидше одужує .

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Коли немає постільного режиму, тоді ймовірність ускладнень, пов'язаних із недостатньою вентиляцією легень, є набагато меншою, – пояснив Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна".

До того ж, стандартна рекомендація більшості протоколів у цивілізованих країнах – постільний режим потрібен лише тоді, коли немає жодних можливостей його не дотримуватися.

Є буквально лише одна хвороба, за якої потрібен постільний режим – це дифтерія, – навів приклад лікар Комаровський. – При ній активні рухи впливають на ритм серця.

Тому якщо у вас ГРВІ, то постільний режим не потрібен, але на роботу ходити не варто, щоб не заразити оточуючих.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".