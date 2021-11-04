Лікар Комаровський розповів, чим поганий локдаун для учнів і як повернути дітей до шкіл

Багатьох батьків обурює те, що через карантинні умови діти знову не ходять до школи. Але так відбувається через небажання дорослих робити щеплення – про це кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський розповів у студії програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканалі "Україна 24".

А як пов'язане закриття шкіл та вакцинація?

Чому діти сидять вдома тепер, у новий локдаун? Бо якщо їх відправити до школи, діти активно почнуть хворіти, – каже Євген Комаровський. – Діти хворіють на коронавірус активно та в легкій формі, приходячи додому і приносячи вірус, який вбиває їхніх бабусь та дідусів.

Саме тому в усьому світі насамперед намагалися вакцинувати дорослих: якщо дорослі вакциновані та захищені, діти спокійно можуть ходити до школи.

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Якщо дорослі вакциновані та захищені, діти спокійно можуть ходити до школи / Фото: freepik.com

Вакцинація дорослих допомагає відправити дітей до шкіл, а факт, що школярі вже другий рік нормально не відвідують заняття – це страшний удар по їхньому здоров'ю, психіці, вмінням комунікувати, зазначає Євген Комаровський.

Діти залишаються без нагляду, деградують, оскільки навчання у таких домашніх умовах – це не навчання. Це все відгукнеться купою проблем, – каже кандидат медичних наук. – Проблему б вирішили щеплення старших родичів, а саме дідусів і бабусь.

Також важлива вакцинація і для дітей, зазначає Комаровський. Візьміть Ізраїль – там щеплено 60% населення, де 30% суспільства – діти. У нас це неможливо, ми битву за вакцинацію дітей програли. Тому важливо створити умови, щоб кожна доросла пара могла зробити щеплення своїй дитині й розуміла, що це безпечно. І такі умови має створити держава.

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Раніше ми писали, чому діти повніють на карантині та що робити.