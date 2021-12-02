Лікар Комаровський відповів, чи правильно вакцинувати людей на вокзалах

"Неправильно вакцинувати людей на вокзалах " – цю фразу можна почути на кожному кроці, після того, як у столиці тільки відкрили пункти масової вакцинації населення . Коли вакцинація в громадських місцях безпечна, а коли – ні, кандидат медичних наук розповів у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна".

Неправильно вакцинувати людей на вокзалах, якщо є сумніви, чи правильно проводять весь процес вакцинації, – каже Євген Комаровський, – я готовий заперечувати проти натовпу на вокзалі, якщо люди стоять у черзі на щеплення, "як оселедці в бочці". Це не правильно. Але винний той, хто невірно організував весь процес вакцинації.

Щеплювати ж людей, як зазначив популярний педіатр, можна будь-де – на вокзалі, в автобусі, та в будь-якому коридорі, якщо там дотримується соціальна дистанція, є нормальна система повітрообміну та команда медиків, які зможуть за необхідності надати медичну допомогу у разі виникнення наслідків.

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Вакцинацію якісними препаратами, які правильно були доставлені, можна робити будь-де / Фото: Минздрав

Якщо немає можливості відразу надати допомогу людині у разі реакції організму, якщо немає окремого приміщення, що вентилюється, і так далі, то таку організацію масових щеплень Євген Комаровський не схвалює.

- Але все одно знайдеться і прийде людина, яка скаже, що вакцинуватися на вокзалах в умовах епідемії – неправильно, – відзначає лікар Комаровський, – не пояснюючи, що є винятки для таких ситуацій. І тоді люди роблять висновок, що вакцинуватись не треба. У результаті боремося з вакцинацією загалом, замість того, щоб боротися за якість проведення вакцинації, якісними препаратами, які правильно доставлені у відповідне та обладнане для проведення щеплень приміщення.

Також раніше ми писали, чи захистить щеплення від штаму "Омікрон".