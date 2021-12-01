Лікар Комаровський пояснив, чи захистить щеплення від штаму "Омікрон"

Євген Комаровський розповів, що рано заявляти, наскільки новий штам коронавірусу "Омікрон" небезпечніший за "Дельту", і за необхідності нової вакцини, її створять

Врятують наявні на цей момент вакцини від нового штаму ковіда – "Омікрона", медична спільнота дізнається найближчим часом. Що буде далі, лікар-педіатр вищої категорії Євген Комаровський розповів у програмі "Хард з Влащенко" на каналі "Україна".

Коли з'явився штам "Дельта", медицина вже була знайома з її "попередниками", – розповів Євген Комаровський, – тут ми маємо умовну "Дельту" плюс до неї – ще 32 мутації. Тобто цей штам "зрів" і в результаті "прийшов", маючи мутації в різних зонах. І ще потрібно дізнатися, як цей вірус впроваджується в організм тощо.

Однозначно сказати небезпечніше "Омікрон", ніж "Дельта" і чи зможуть наявні вакцини повністю від нього захистити, поки що складно.

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Як швидко передається штам "Омікрон" і наскільки він небезпечніший за інші штами – невідомо / Фото: Колаж: Сьогодні

Але, як зазначає кандидат медичних наук, нам має дуже не пощастити, щоб цей вірус поширювався швидше і був небезпечнішим за "Дельту" і обходив антитіла, створюваними вакцинами.

Але навіть якщо новий штам коронавірусу смертельно небезпечний і обходить антитіла, що створюються вже наявними вакцинами, то винаходитимуть нові вакцини, – каже Євген Комаровський, – Це нормально, оскільки кількість мутацій велика, постійно змінюється. Ми щоразу отримуємо нові вакцини – проти "Альфи", "Бети" тощо, тому обурюватись, що вакцини не допомагають – просто безглуздо.

Також ми писали, чим ще небезпечний "Омікрон" і звідки він узявся.