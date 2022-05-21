Лікар Комаровський відповів, чи є адекватні люди в Росії і що вони знають про війну

За словами Комаровського, добрі люди губляться серед 145-мільйонного народу на величезній території Росії

Євген Комаровський багато років жив та працював у Харкові. Через військові дії йому довелося виїхати з рідного міста. Гість програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна", яка наразі виходить в ефірі "Індиго TV", розповів, чи є, на його думку, адекватні люди в Росії і чи отримують вони правдиву інформацію про війну .

З початку війни на доктора Комаровського обрушилася величезна кількість хейту з боку

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З початку війни доктора Комаровського обрушилося дуже багато хейту із боку Росії. Люди, які лікували своїх дітей за його книгами, раптом стали ворогами і почали писати гидоти на його сторінці. Експерт програми "Ранок з Україною" розуміє, що Більшість таких "коментаторів" – просто боти . Але чи є серед його передплатників адекватні люди, які розуміють, що у нашій країні триває війна?

Я знаю багато добрих людей. Інше питання в тому, що ці добрі люди губляться серед 145-мільйонного народу на величезній території Росії, – сказав Євген Комаровський. – Їх часто не видно та не чути. Вони, як малосольний огірок у бочці зі свіжими. Хоча потихеньку всі починають пахнути малосольними огірками.

Більшість друзів доктора Комаровського, які мешкали в Росії, виїхали з країни 5-6 років тому. Для багатьох із них 2014 рік став переломним моментом. За словами кандидата медичних наук, люди в країні агресора мають доступ до інформації .

у Росії не заборонено "Телеграм". Достатньо підписатися на будь-який / Фото: AFP

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Але вона настільки незручна, неприємна та некомфортна, що їм не дуже хочеться її бачити та чути. До того ж у Росії не заборонено "Телеграм" . Досить підписатися на будь-який український канал новин і дізнатися, що відбувається в Україні.

Росіяни найменше очікували, що у Харкові, Маріуполі та Чернігові буде опір, – поділився гість програми "Зірковий шлях". – Вони були впевнені, що саме у цих російськомовних містах вийдуть із квітами та з поклоном "Дякую, що ви прийшли нас звільняти.

Євген Комаровський пояснив, що війни здійснюються тоді, коли у тих, хто ухвалює рішення, створюється перекручена картина світу Більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях" .

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять у ефірі телеканалу "Індиго TV".

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Також Євген Комаровський розповів про важливий елемент психологічної підтримки під час війни.