До сліз: 15 фото дітей, які втомилися від війни та хочуть миру

Український народ ніколи не пробачить агресію російського війська, яке з 24 лютого вбило десятки безневинних дорослих та дітей. Малеча назавжди запам’ятає перші обстріли, заплакану маму, яка віддала останню хлібину та погляд батька, який прощався на вокзалі. "Сьогодні" покажуть 15 дитячих світлин, зроблених фотографами України та світу під час війни. Спойлер: їх неможливо дивитися без сліз!

Діти на війні в Україні / Фото: Facebook: Ukraine UA

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Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: vadimghirda

Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: michael.fedorov

Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: romanpilipey

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Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: romanpilipey

Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: alexlourie.photo

Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: vadimghirda

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Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: romanpilipey

Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: alexlourie.photo

Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: iuliamatvienko

Діти на війні в Україні / Фото: Facebook: Ukraine UA

Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: epaphotos

Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: epaphotos

Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: epaphotos

Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: alexlourie.photo

Раніше ми розповідали, що відчувають українці через воєнне вторгнення Росії.

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