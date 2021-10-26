Робимо домашню вечірку на Геловін як в Америці: чеклист з креативними ідеями

Робимо домашню вечірку на Гелловін як в Америці / Фото: Pinterest

Спойлер: друзі оцінять атмосферу вечірки до Геловіну, який святкують вночі проти 1 листопада. Буде страшно – антураж нагадає один із фільмів жахів!

Розпочніть із запрошень

Вечірка на Геловін – це не типові веселощі з милими запрошеннями в рожевій гамі. Але під час підготовки до химерного івенту тематичні листівки також не завадять. Перше враження друзів про вашу вечірку залежить від дизайну запрошень.

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Оберіть дизайн листівок, який доповнюватиме тематику вечірки. Як щодо зображень павуків, примар чи героїв з горорів?

/ Фото: Pinterest

Хочете креативніший варіант? Забудьте про формат листівок. Скористайтеся маленькими коробками та покладіть всередину те, що буде асоціюватися з вашим івентом. Один з варіантів – половина пальця. Додайте червоної фарби, щоб було реалістичніше. Як вам ідея?

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/ Фото: Pinterest

У запрошенні також вкажіть час збору гостей та тематику костюмів. Не забудьте про хештег, який ваші друзі будуть додатково використовувати для опису фото з вечірки в Instagram.

У Pinterest знайдете готові шаблони запрошень.

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Потурбуйтеся про геловінський декор удома

Костюми костюмами, але без химерної атмосфери на вечірці ніяк. Без відповідного антуражу гості не зрозуміють, що вони тут роблять і для чого вдягнули костюми та купили штучну кров у тюбику.

Прикрасіть вхідні двері. Обабіч них покладіть гарбузи, деякі розмалюйте в різний колір та зробіть ліхтар Джека зі свічкою. Скористайтеся також відьомськими капелюхами чи тематичними наклейками.

/ Фото: Pinterest

/ Фото: Pinterest

Далі – коридор. У цій частині дому гість зануриться в атмосферу свята. Антураж має нагадати йому американські типові фільми про Геловін.

/ Фото: Pinterest

Одна з ідей – це повісити павутиння на світильник, розмістити ліхтарики та вирізати креативно гарбузи. На стіну прикріпіть павуків чи примар. І доповніть атмосферу свічками.

І, звісно, вітальня, де буде основний прийом зі смаколиками та музичними сетами. Тут потурбуйтеся про потрібне освітлення: що темніше – то краще. Рекомендуємо скористатися лише свічками та гірляндами.

/ Фото: Pinterest

Інший декор для кімнати обирайте з огляду на тематику вечірки та геловінський дизайн у коридорі та обабіч вхідних дверей.

І не забудьте додати декору та надписів помадою на дзеркало, які нагадуватимуть кров. Тут ваші друзі робитимуть фото для Instagram і водночас популяризувати вашу вечірку в соціальних мережах.

/ Фото: Pinterest

Обирайте правильну музику

На день забудьте про ваші улюблені хіти, де Надя Дорофєєва, Тіна Кароль та Моргенштерн перші у списку. Слухайте треки з тематикою Геловіну. Плейлисти знайдете в YouTube.

Один із них – Halloween Radio, який слухали 1 667 965 разів.

І мікс геловінських пісень-2021, який слухали 3 062 111 разів.

Не забудьте про розваги на вечірці

Музика буде фоном, але її недостатньо, щоб весело провести час. Складіть список ігор та конкурсів на Геловін, щоб розважити гостей. Серед них – "Ловля яблук", "Жахливий мішечок", "Естафета з оком", "Лист шантажиста" та "Мумія".

Детальніше з активностями ознайомтеся в попередній статті.

На завершення – смаколики та напої

Звичайні кенді-бар та канапки не годяться. Закуски, десерти та напої мають бути з геловінськими елементами. Їх подання має здивувати ваших друзів. І – трішки настрахати.

Коктейлі подавайте в медичних шприцах.

/ Фото: Pinterest

Тістечка – у формі ока, розмальованого харчовими фарбами.

/ Фото: Pinterest

До інших десертів додайте "крові" (харчової червоної фарби).

/ Фото: Pinterest

Ми також розповідали про ТОП-5 фільмів, які рекомендуємо подивитися на Геловін.