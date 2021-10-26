Вам буде страшно дивитися ці фільми без ввімкненого світла. Кожен шурхіт під час перегляду залякуватиме. Але цікавість переможе – ви увімкнете стрічку. Але чи витримаєте до кінця?

5 жахів для вечірок на Гелловін, які складно додивитися до кінця

Обирайте також тематичні костюми, якщо хочете створити гелловінську атмосферу, яку ви не раз бачили в американських фільмах.

1 – "Варварська Мексика"

Над фільмом 2014 року працювало 8 режисерів. Під час перегляду ви дізнаєтеся про популярні легенди та звичаї Мексики. Сцени кіно не обійшлися без жорстоких вбивств та ритуальних жертвопринесень. Серед героїв привиди, шамани та гобліни, які мотивуватимуть вас вимкнути фільм. Бо буде страшно!

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/ Фото: Wikipedia

2- "Не дихай"

Героїня Рокі з бідної сім’ї потребує грошей, бо хоче переїхати до Каліфорнії з Детройту. Вона знаходить вихід – обікрасти сліпого дідуся зі своїми друзями. Герої не здогадуються, що їх план провальний. Бо затишний дім старенького приховує в собі таємниці, через які вони проллють свою кров.

/ Фото: Wikipedia

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3 – "П’ятниця 13-те" 2019 року

Компанія друзів випадково знаходить занедбаний дім у лісі. Вони заходять всередину та роздивляються його. Але не здогадуються, що неподалік маніяк-вбивця Джейсон відчув запах їх крові. І готовий вбивати друзів . Через 6 тижнів головний герой Клей пішов на пошуки сестри, яку вбив Джейсон. Але він та група людей (яких герой зустрів у лісі) потрапляють в пастку маніяка.

/ Фото: kinokrad.com

3 – "Вбивця під ліжком"

Після смерті чоловіка Сара з дітьми переїхала в новий дім, щоб розпочати життя з нової сторінки. І, звісно, забути весь жах, який асоціювався з попереднім домом. Але героїня не здогадується, що нове місце проживання принесе їй ще більше болі. Бо її донька знаходить прокляту ляльку. Після їх "знайомства" в сім’ї починають творитися містичні речі. Вони розуміють, що їх життя під загрозою.

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/ Фото: rezka.pw

4 – "Париж. Місто мертвих"

Париж асоціюється з романтикою та свіжоспеченими круасанами. У стрічці головні герої показують іншу сторону туристичного міста. Вони спустилися за скарбами в катакомби Парижу та випадково потрапили у підземелля. У містичному "світі" друзі зустрічають примар та монстрів. Але чи виживуть герої після пролитої крові?

"Париж. Місто мертвих" — фільм жахів 2014 року / Фото: Wikipedia

5 – "Ніхто не піде живим"

Головна героїня – мексиканка, яка переїжджає до Клівленду за кращим життям. Через відсутність документів та грошей, вона орендує кімнату у занедбаному пансіоні. Але не здогадується, що новий дім – це пастка, де вона буде бачити містичні образи та слухатиме невідомий плач. Це зводитиме її з розуму, бо покинути пансіон героїні буде ой як не просто.

"Ніхто не піде живим" – фільм жахів 2021 року / Фото: kinogo.zone

Нещодавно ми також розповідали, як влаштувати вечірку на Гелловін.