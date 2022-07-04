Даша Квіткова відверто про Швейцарію – "Не скажу, що я прям в захваті" (фото)

Даша Квіткова відверто про Швейцарію / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці продовжують переїжджати за кордон через агресію РФ. Даша Квіткова (дружина телеведучого Нікіти Добриніна, – ред) тимчасово знаходиться з сином у швейцарському місті Цюрих. Дівчина в Insta-сторіс розповіла перші враження від перебування.

Одне з найкомфортніших міст світу для проживання – Цюрих. Даша очікувала більшого від нього, натякнувши, що його перехвалюють і мандрівники по приїзду черговий раз розуміють сенс мему "Очікування та реальність".

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Не скажу, що я прям в захваті від Цюріху. Мені навіть здалося, що це місто просто звеличують, тому ти приїжджаєш сюди и думаешь отримати: ваааау ефект, – написала Даша Квіткова.

/ Фото: скріншот

Перебуваючи в Цюриху, вона назвала його типовим "європейським" містом, не помітивши чогось особливого. Український Львів для неї гарніший!

Але це просто місто. Таке ж європейське, як і всі міста. Львів наш десь гарніший, – написала Даша Квіткова.

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