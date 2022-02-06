Богиня часів Ренесансу: DARJA DONEZZ присвятили колекцію Афродіті з полотен Тиціана, Ботічеллі, Рафаеля та Мікеланджело

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Дизайнерка Дар'я Донець представила колекцію сезону осінь-зима 2022-2023 у "Мистецькому Арсеналі", де проходить 50-а Ukrainian Fashion Week.
Колекція бренду Darja Donezz розкриває образ богині кохання – Афродіти, образ якої відобразили на своїх полотнах великі живописці часів Ренесансу: Тиціан, Ботічеллі, Рафаель, Мікеланджело.
Символом нової колекції Darja Donezz стала раковина, яку знамениті майстри часто змальовують поруч із Афродітою на своїх полотнах.
Вона символізує чутливість, родючість та божественну силу. "Гребінець" також часто прикрашав картини з постаттю Марії.
Дар'я використовувала тканини для того, щоб передати крихкість та красу героїні своєї колекції. У новій лінійці символ раковини з'являється вишитим на знакових сукнях, а також як аксесуар, покритий камінням і пір'ям. Романтичності образам додає прозора сітка у вигляді шлейфу для суконь.
Читайте також: Одяг для всіх знаків зодіаку у колекції CHUPRINA.