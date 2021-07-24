Дивакувата мама: 7 стильних образів Ольги Сумської з хусткою

Ольга Сумська показала стильні образи зі зйомок / Фото: instagram.com/olgasumska
Акторка Ольга Сумська, яка нещодавно вразила нас усіх фігурою в купальнику, поділилася своїм новим образом для проекту "Фіма", де зараз знімається.
В Instagram-профілі Сумська виклала пост з серією фото, на яких вона продемонструвала сім різних луків з хусткою. Якщо ви не знали, як найкраще носити цей аксесуар і з чим його поєднувати, ось вам кілька прикладів.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
У пості Ольга Сумська зізналася, ці хустки настільки їй сподобалися, що вона буде носити їх не тільки на знімальному майданчику, а й у повсякденному житті.
Які ж тільки чудові і зручні ці хустки! Виглядає дуже екстравагантно…І це прямо моє…Ну все, тепер буду так ходити в житті, – написала артистка.
До речі, хустку влітку можна носити й іншими способами. Зазвичай її зав'язують як бандану або косинку.
Аксесуар також використовують замість топа або зав'язують на шиї.
Ще один простий але дуже милий варіант – прикрасити хусткою хвіст або низький пучок.
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