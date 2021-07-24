Дивакувата мама: 7 стильних образів Ольги Сумської з хусткою

Ідеї на літо від Ольги Сумської – як правильно носити хустки та з чим їх поєднувати. Записуємо і ходимо красиві!

Ольга Сумська показала стильні образи зі зйомок / Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська, яка нещодавно вразила нас усіх фігурою в купальнику, поділилася своїм новим образом для проекту "Фіма", де зараз знімається.

В Instagram-профілі Сумська виклала пост з серією фото, на яких вона продемонструвала сім різних луків з хусткою. Якщо ви не знали, як найкраще носити цей аксесуар і з чим його поєднувати, ось вам кілька прикладів.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

У пості Ольга Сумська зізналася, ці хустки настільки їй сподобалися, що вона буде носити їх не тільки на знімальному майданчику, а й у повсякденному житті.

Які ж тільки чудові і зручні ці хустки! Виглядає дуже екстравагантно…І це прямо моє…Ну все, тепер буду так ходити в житті, – написала артистка.

До речі, хустку влітку можна носити й іншими способами. Зазвичай її зав'язують як бандану або косинку.

Як носити хустку влітку / Фото: Рinterest

Аксесуар також використовують замість топа або зав'язують на шиї.

Хустка топ на літо / Фото: Рinterest

Ще один простий але дуже милий варіант – прикрасити хусткою хвіст або низький пучок.

Як зав'язувати хустку / Фото: Рinterest

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