Що носити вагітним взимку: 10 ідеальних образів Роузі Хантінгтон-Вайтлі

Стильні образи для вагітних зима 2022 / Фото: instagram.com/rosiehw
Хто сказав, що гардероб вагітної жінки повинен бути нудним, а головними його елементами стали джинсові комбінезони, оверсайз светри та валянки? Роузі Хантінгтон-Вайтлі вирішила підтримати жінок і показала, як можна стильно одягнутися взимку.
У своєму Instagram-акаунті модель опублікувала серію з десяти знімків, на яких вона відобразила свої найстильніші образи. Роузі позувала в дзеркалі своєї гардеробної.
34-річна модель показала, що робить ставку на базовий гардероб, універсальні силуети та нейтральні тони. В основному її образи складаються з одягу чорного, білого, бежевого та коричневого кольорів.
З брендів Роузі віддає перевагу Celine, Loewe, Khaite, Saint Laurent. Також деякі речі, як зізналася сама модель, подарували їй бренди.
Нагадаємо, Роузі зараз на останніх місяцях вагітності. Вона та її коханий Джейсон Стетхем чекають на другу дитину. Пара вже виховує чотирирічного сина Джека.
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