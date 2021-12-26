Что носить беременным зимой: 10 идеальных образов Роузи Хантингтон-Уайтли

Стильные образы для беременных зима 2022 / Фото: instagram.com/rosiehw

Кто сказал, что гардероб беременной женщины должен быть скучным, а главными его элементами стали джинсовые комбинезоны, оверсайз свитеры и валенки? Роузи Хантингтон-Уайтли решила поддержать женщин, и показала, как можно стильно одеться зимой.

Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

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В своем Instagram-аккаунте модель опубликовала серию из десяти снимокв, на которых она запечатлела свои самые стильные образы. Роузи позировала в зеркале своей гардеробной.

34-летняя модель показала, что делает ставку на базовый гардероб, универсальные силуэты и нейтральные тона. В основном ее образы состоят из одежды черного, белого, бежевого и коричневого цветов.

Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

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Из брендов Роузи предпочитает Celine, Loewe, Khaite, Saint Laurent. Также некоторые вещи, как призналась сама модель, были подарены ей брендами.

Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

Напомним, Роузи сейчас на последних месяцах беременности. Она и ее возлюбленный Джейсон Стэтхем ожидают второго ребенка. Пара уже воспитывает четырехлетнего сына Джек.

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Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

Роузи Хантингтон-Уайтли / Фото: instagram.com/rosiehw

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