Що робити, якщо дитина захворіла перед відпусткою – думка лікаря Комаровського

Якщо дитина захворіла перед відпусткою, то скасовувати поїздку не варто / Фото: Колаж: Сьогодні

Мучити себе, скасовувати поїздку чи ні, якщо малюк раптом захворіє – марна трата нервів і сил. Навіть якщо дитина не захворіє вдома, то вона може застудитися чи підхопити інфекцію вже у відпустці. Що робити в таких випадках – розповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

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Як впоратися батькам з побоюваннями, що дитина захворіє?

Відповідь – ніяк. Тому що допомогти в ситуаціях, коли батьків здорового малюка мучать сумніви, що робити, якщо він раптом захворіє – здавати квитки, скасовувати поїздку чи їхати – неможливо. Резонно виникає питання – а навіщо і чим ви збираєтеся хворіти ?

Температура "під 39" може піднятися вже в поїздці / Фото: unsplash.com

Якщо батьки бояться, що малюк підхопить респіраторну вірусну інфекцію, то все одно приводів залишатися вдома немає. Коли батьки не володіють інформацією про те, як лікувати вірусні інфекції, в тому числі простудні, у дітей, проблеми зі здоров'ям дитини можуть виникнути і вдома .

А як лікувати дитину в поїздці, якщо вона захворіла?

При симптомах застуди лікування симптоматичне: промиваєте ніс, капаєте судинозвужувальні краплі, щоб полегшити дитині дихання носом, даєте жарознижуюче. Все це без проблем можна здійснити і в поїздці.

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До того ж температура "під 39" може піднятися вже на морі, якщо дитина перекупалася і заробила отит, заразилася вітрянкою або кишковою інфекцією. Тоді потрібна допомога педіатра. А з нежиттю і застудою дитині можна і потрібно купатися в морі.

Важливо! Якщо у дитини вірусна інфекція, то в її кімнаті не повинно бути спекотно, важливо забезпечити адекватний мікроклімат, не займатися самолікуванням – тим більше давати малюкові антибіотики або гомеопатичні препарати.

Думати про погане не треба, без таких ситуацій, коли дитина може захворіти у відпустці, прожити не вийде. А потрібно заздалегідь бути готовим до помірно поганих ситуацій і мати під рукою все для надання допомоги.

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