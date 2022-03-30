Що робити, якщо не можеш заснути через нерви – 6 кроків, як зробити дихальні вправи

Якщо не можеш заснути через нерви, зануритися в сон без ліків допоможуть 7 дихальних вправ / Фото: unsplash.com, freepik.com
Сотні тисяч українців втратили сон через напад військ РФ на Україну. Щоб подолати безсоння, можна спробувати заспокійливі дихальні практики. Ці вправи добрі тим, що їх можна виконувати в будь-якому місці та за будь-яких умов, пише телеграм-канал Психологічна підтримка.
Ці короткі дихальні вправи знають ті, хто займається йогою. Практика під назвою Chandra Bhendana заснована на диханні тільки через ліву ніздрю, це сприяє зв'язку лівої частини тіла з нервовою системою і заспокоєнню та сну. Тому, щоб приборкати свої думки, що заважають сну, робіть так:
- Сядьте або ляжте якомога зручніше.
- Закрийте очі, розслабте повіки, спробуйте уявити, що ви у прохолодній, але приємній воді.
- Великим пальцем правої руки прикрийте праву ніздрю.
- Інші пальці цієї руки розслаблюєте та випрямляєте.
- Вдихаєте лівою ніздрею, потім прикриваєте її чотирма вільними пальцями правої руки. Відпускаєте ваш великий палець із правої ніздрі та видихаєте через праву ніздрю.
- Повторювати потрібно кілька разів: вдих через ліву ніздрю, прикриваючи праву великим пальцем, видих через праву, прикриваючи ліву ніздрю рештою пальців.
Робити вправу потрібно доти, доки ваше дихання не заспокоїться, стане повільним, тривожність зменшиться і захочеться спати. Те саме повторити дзеркально через праву ніздрю (Nadi Shodhana).
Це дихання також допомагає знизити тривожність та заспокоїтися після стресу.
Про користь такого дихання говорять і вчені, оскільки в носі багато нервових закінчень, які можна використовувати для перемикання функцій організму і допомогти собі розслабитися або зосередитися. Для цього потрібно міняти вдихи та видихи через різні носові ходи, як описано у вправах.
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