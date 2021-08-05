Calvin Klein показали, як правильно носити джинси, щоб не стати жертвою моди

Американський бренд вирішив випустити серію відео, щоб люди навчилися правильно підбирати джинси і поєднувати їх з іншими предметами одягу. Дивіться відео

/ Фото: Calvin Klein

Calvin Klein, для рекламної кампанії яких знялися діти Сінді Кроуфорд, вирішили назавжди покінчити з невмінням вибирати і носити джинси. Модний бренд випустив міні-серіал, в якому стилістка з Лондона Нелл Калонджі розповіла про основні правила і модні прийоми.

Нелл давно працює в модній індустрії, співпрацюючи з глянцевими виданнями та люксовими брендами. Всього Calvin Klein випустили 6-ть епізодів, кожен з яких присвячений певній моделі: бойфренди, скінні, кольоровим, літнім, укороченим і Mom джинсам.

У роликах стилістка розповідає, на що потрібно звернути увагу при покупці нової пари джинс, враховуючи особливості фігури, які моделі ідеальні для літа, як правильно підвертати штанини, як підбирати взуття і багато інших корисних порад.

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Згідно Нелл, при виборі джинс потрібно звертати увагу на посадку, вона повинна бути ідеальною, а також на тканину, колір і крій.

Цікаво, що Calvin Klein вирішили не морочитися над темами, а вибрали за принципом: найпопулярніші запити Google-пошуку про джинси.

Подивитися всі епізоди міні-серіалу можна на сайті Calvin Klein .

Кілька лайфхаків від стилістки Нелл Калонджі:

Mom джинси варто підвертати, складаючи низ штанин рівно, загинаючи край.

Мішкуваті джинси виглядають стильно, якщо низ штанин буде скрученим ніби в рулон.

При виборі черевик, що закривають кісточки, потрібно переконатися, що низ джинс починається там, де закінчується взуття.

З взуттям на підборах і зовсім не варто підвертати джинси. Краще вибрати укорочені моделі.

Головне правило, яким варто керуватися – кожна модель джинс підходить для будь-якого типу фігури. Якщо ж ви не знаєте, як бути з певною моделлю, просто не витрачайте на це час, вибирайте ті, в яких впевнені.

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