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Calvin Klein показали, как правильно носить джинсы, чтобы не стать жертвой моды

5 августа, 14:00

Юлия Ткачук

Американский бренд решил выпустить серию видео, чтобы люди научились правильно подбирать джинсы и сочетать их с другими предметами одежды. Смотрите видео

Белла Хадид и японская певица Рина Саваяма в рекламе MyCalvins / Фото: Calvin Klein

Calvin Klein, для рекламной кампании которых снялись дети Синди Кроуфорд, решили навсегда покончить с неумением выбирать и носить джинсы. Модный бренд выпустил мини-сериал, в котором стилистка из Лондона Нелл Калонджи рассказала об основных правилах и модных приемах.

Нелл давно работает в модной индустрии, сотрудничая с глянцевыми изданиями и люксовыми брендами. Всего Calvin Klein выпустили 6-ть эпизодов, каждый из которых посвящен определенной модели: бойфренды, скинни, цветным, летним, укороченным и Mom джинсам.

В роликах стилистка рассказывает, на что нужно обратить внимание при покупке новой пары джинс, учитывая особенности фигуры, какие модели идеальны для лета, как правильно подворачивать штанины, как подбирать обувь и много других полезных советов.

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Согласно Нелл, при выборе джинс нужно обращать внимание на посадку, она должна быть идеальной, а также на ткань, цвет и крой.

Интересно, что Calvin Klein решили не заморачиваться над темами, а выбирали по принципу: самые популярные запросы Google-поиска о джинсах.

Посмотреть все эпизоды мини-сериала можно на сайте Calvin Klein.

Несколько лайфхаков от стилистки Нелл Калонджи:

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