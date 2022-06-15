Чи буде чума в Україні – лікар Комаровський відповів, до чого готуватись

Чума, яку переносять гризуни, легко лікується зараз - доктор Комаровський відповів на чутки про те, чи чума буде в Україні

Коронавірус, вірус віспи мавп, тепер чума... Чи варто нам купувати ліки і готуватися до спалахів чуми в Україні? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка наразі виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський пояснив механізм поширення чуми та назвав ліки проти цього захворювання.

Декілька днів поспіль Євген Комаровський отримував повідомлення з приводу чуми. Одна з передплаток розповіла, що в Одесі є місця поховання жертв чуми, і якщо туди потрапить ворожий снаряд, тоді нібито може виникнути біологічна загроза для мешканців цього міста та для України в цілому.

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Чумна бактерія, яка опинилася у ґрунті, гине, – пояснив Євген Комаровський, спростувавши чутки про поширення "одеської чуми"

Кандидат медичних наук нагадав, що востаннє чума в Одесі була 1902 року. Тобто бактерія нібито живе у ґрунті в місцях поховання вже 120 років.

Природними переносниками чуми є гризуни. Наприклад, ховрахи чи байбаки, – сказав експерт програми "Ранок з Україною". – Іноді її розповсюджували щури та миші. Вони бігали палубою і спричиняли спалах чуми в портових містах. І Одеса – не виняток.

Лікар-педіатр вищої категорії додав, що механізм поширення цього захворювання досить простий. Наприклад, блоха кусає заражену мишу, потім комаха перестрибує на людину і кусає її. Він занедужує і стає переносником чуми для решти людей.

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А ось чумна бактерія, яка опинилася у ґрунті, гине, – пояснив Євген Комаровський, спростувавши чутки про поширення "одеської чуми". – До того ж вилікувати це захворювання у 21-му столітті нескладно. Достатньо прийняти антибіотики. Вони є у продажу та досить недорогі.

До того ж, за словами експерта на каналі "Україна", навіть там, де є осередки чуми, наприклад, у Конго, смертність вбирається у 10%.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також ми писали думку лікаря Комаровського, чому законопроект про канабіс затвердили саме під час війни.