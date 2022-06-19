Борис Джонсон – 8 цікавих фактів про прем'єр-міністра Великої Британії

Сім'я, діти, журналістське минуле та дружба з братом принцеси Діани - що ви не знали про Бориса Джонсона / Фото: Колаж: Сьогодні

Борис Джонсон народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку в британській сім'ї. Його батько був одним з перших уповноважених об'єднаної Європи з контролю за забрудненням довкілля, а мати – художницею. Ми зібрали 8 фактів з біографії самого найексцентричнішого політика у світі.

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Прадід Бориса з боку батька був турецьким журналістом, якого звали Алі Кемаль. Свого часу він став міністром внутрішніх справ, який наказав арештувати Кемаля Ататюрка. Після приходу Ататюрка до влади прадіда стратили, а дід Бориса Осман Алі змушений був тікати до Великої Британії, де взяв ім'я Вілфред Джонсон.

У дитинстві Борис страждав від глухоти. Щоб усунути недугу, йому робили кілька операцій.

Близький друг Бориса – Чарльз Спенсер, молодший брат принцеси Діани.

Борис Джонсон був журналістом, працював для The Times та The Daily Telegraph. Він писав статті про міфи, пов'язані з критикою ЄС. Наприклад, серед його статей є згадки, що в ЄС хочуть заборонити чипси з креветками та британські сосиски, змінити розміри презервативів, бо італійці мають маленькі пеніси; що в Брюсселі найняли спеціальних людей, які нюхають єврогній, щоб переконатися, що він пахне однаково, і що в ЄС визначатимуть допустиму кривизну бананів, а жінкам наказуватимуть повертати свої старі секс-іграшки. За такі матеріали Бориса часто називали фальшивим журналістом.

Будучи мером Лондона, Борис Джонсон їздив британською столицею лише на велосипеді. За це його часто називали Boris bikes.

Борис тричі був одружений. Він виховує чотирьох доньок та трьох синів.

Джонсон був прихильником антивакцинаторів у розпал пандемії, поки сам не захворів на COVID-19 і лікарі дивом врятували йому життя.

Прем'єр-міністр Великої Британії вже вибрав пісню для свого похорону – це композиція You Can't Always Get What You Want гурту Rolling Stones.

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