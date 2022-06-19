Борис Джонсон – 8 цікавих фактів про прем'єр-міністра Великої Британії

Сім'я, діти, журналістське минуле та дружба з братом принцеси Діани - що ви не знали про Бориса Джонсона / Фото: Колаж: Сьогодні
Борис Джонсон народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку в британській сім'ї. Його батько був одним з перших уповноважених об'єднаної Європи з контролю за забрудненням довкілля, а мати – художницею. Ми зібрали 8 фактів з біографії самого найексцентричнішого політика у світі.
- Прадід Бориса з боку батька був турецьким журналістом, якого звали Алі Кемаль. Свого часу він став міністром внутрішніх справ, який наказав арештувати Кемаля Ататюрка. Після приходу Ататюрка до влади прадіда стратили, а дід Бориса Осман Алі змушений був тікати до Великої Британії, де взяв ім'я Вілфред Джонсон.
- У дитинстві Борис страждав від глухоти. Щоб усунути недугу, йому робили кілька операцій.
- Близький друг Бориса – Чарльз Спенсер, молодший брат принцеси Діани.
- Борис Джонсон був журналістом, працював для The Times та The Daily Telegraph. Він писав статті про міфи, пов'язані з критикою ЄС. Наприклад, серед його статей є згадки, що в ЄС хочуть заборонити чипси з креветками та британські сосиски, змінити розміри презервативів, бо італійці мають маленькі пеніси; що в Брюсселі найняли спеціальних людей, які нюхають єврогній, щоб переконатися, що він пахне однаково, і що в ЄС визначатимуть допустиму кривизну бананів, а жінкам наказуватимуть повертати свої старі секс-іграшки. За такі матеріали Бориса часто називали фальшивим журналістом.
- Будучи мером Лондона, Борис Джонсон їздив британською столицею лише на велосипеді. За це його часто називали Boris bikes.
- Борис тричі був одружений. Він виховує чотирьох доньок та трьох синів.
- Джонсон був прихильником антивакцинаторів у розпал пандемії, поки сам не захворів на COVID-19 і лікарі дивом врятували йому життя.
- Прем'єр-міністр Великої Британії вже вибрав пісню для свого похорону – це композиція You Can't Always Get What You Want гурту Rolling Stones.
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