Борис Джонсон – 8 интересных фактов о премьер-министре Великобритании

Семья, дети, журналистское прошлое и дружба с братом принцессы Дианы - что вы не знали о Борисе Джонсоне / Фото: Коллаж: Сегодня
Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке в британской семье. Его отец был одним из первых уполномоченных объединённой Европы по контролю за загрязнением окружающей среды, а мать художницей. Собрали 8 фактов из биографии самого эксцентричного политика в мире.
- Прадед Бориса со стороны отца был турецким журналистом, которого звали Али Кемаль. В свое время он стал министром внутренних дел, который отдал приказ об аресте Кемаля Ататюрка. После прихода Ататюрка к власти, прадеда казнили, а дед Бориса Осман Али вынужден был бежать в Великобританию, где взял имя Уилфред Джонсон.
- В детстве Борис страдал от глухоты. Чтобы справиться с недугом ему делали несколько операций.
- Близкий друг Бориса – Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы.
- Борис Джонсон был журналистом, работал для The Times и The Daily Telegraph. Он писал статьи о мифах, связанных с критикой ЕС. Так, среди его статей есть упоминания, что в ЕС хотят: запретить чипсы с креветками и британские сосиски, изменить размеры презервативов, потому что у итальянцев маленькие пенисы; что в Брюсселе наняли специальных людей, которые нюхают евронавоз, чтобы убедиться, что он пахнет одинаково, и что в ЕС будут определять допустимую кривизну бананов, а женщинам будут приказывать возвращать свои старые секс-игрушки. За такого рода материалы Бориса часто называли фальшивым журналистом.
- Будучи мэром Лондона, Борис Джонсон передвигался по британской столице только на велосипеде. За это его часто называли Boris bikes.
- Борис трижды был женат. Он воспитывает четырех дочек и троих сыновей.
- Джонсон был сторонником антивакцинаторов в разгар пандемии, пока сам не заболел COVID-19 и доктора чудом спасли ему жизнь.
- Премьер-министр Великобритании уже выбрал песню для своих похорон – это композиция You Can't Always Get What You Want группы Rolling Stones.
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