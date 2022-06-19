Борис Джонсон – 8 интересных фактов о премьер-министре Великобритании

Семья, дети, журналистское прошлое и дружба с братом принцессы Дианы - что вы не знали о Борисе Джонсоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке в британской семье. Его отец был одним из первых уполномоченных объединённой Европы по контролю за загрязнением окружающей среды, а мать художницей. Собрали 8 фактов из биографии самого эксцентричного политика в мире.

Реклама

Прадед Бориса со стороны отца был турецким журналистом, которого звали Али Кемаль. В свое время он стал министром внутренних дел, который отдал приказ об аресте Кемаля Ататюрка. После прихода Ататюрка к власти, прадеда казнили, а дед Бориса Осман Али вынужден был бежать в Великобританию, где взял имя Уилфред Джонсон.

В детстве Борис страдал от глухоты. Чтобы справиться с недугом ему делали несколько операций.

Близкий друг Бориса – Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы.

Борис Джонсон был журналистом, работал для The Times и The Daily Telegraph. Он писал статьи о мифах, связанных с критикой ЕС. Так, среди его статей есть упоминания, что в ЕС хотят: запретить чипсы с креветками и британские сосиски, изменить размеры презервативов, потому что у итальянцев маленькие пенисы; что в Брюсселе наняли специальных людей, которые нюхают евронавоз, чтобы убедиться, что он пахнет одинаково, и что в ЕС будут определять допустимую кривизну бананов, а женщинам будут приказывать возвращать свои старые секс-игрушки. За такого рода материалы Бориса часто называли фальшивым журналистом.

Будучи мэром Лондона, Борис Джонсон передвигался по британской столице только на велосипеде. За это его часто называли Boris bikes.

Борис трижды был женат. Он воспитывает четырех дочек и троих сыновей.

Джонсон был сторонником антивакцинаторов в разгар пандемии, пока сам не заболел COVID-19 и доктора чудом спасли ему жизнь.

Премьер-министр Великобритании уже выбрал песню для своих похорон – это композиция You Can't Always Get What You Want группы Rolling Stones.

Читайте также: Круассан "Борис Джонсонюк" – вкусный, но кое-что вызвало волну хейта у украинцев