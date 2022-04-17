Великі витрати та сніг у квітні! Плюси та мінуси проживання в Канаді – розповіла місцева

Масовий переїзд українців за кордон через війну продовжується. Канада – одна з країн, яка полегшила правила в'їзду громадянам України. "Сьогодні" розпитали плюси та мінуси проживання в країні еміграційного експерта Тетяну Карбованець, яка 6 років живе в Канаді з сім’єю. Спочатку вони мешкали в Торонто, але переїхали в місто Калґарі (провінції Альберте).

Реклама

Плюси

Канада – країна можливостей

У Канаді високий рівень життя , прибутку та можливостей. Маючи затребувану професію, ви досягнете кар’єрної вершини та будете отримувати високу зарплатню. Мінімальна заробітна плата в Канаді – приблизно 30 тис. доларів на рік, а середня – 60 тис. доларів. Ви й 150 тис. доларів зможете заробляти, якщо обрали затребувану професію, наприклад в ІТ-сфері. Але й витрати в Канаді чималі.

Приблизно 100 тис. доларів на рік достатньо для комфортного життя однієї сім’ї. Ви зможете виплачувати іпотеку та інші витрати, але забудьте про накопичення, – зауважила Тетяна.

/ Фото: pexels.com

Безкоштовна медицина

Безкоштовне медичне страхування доступне практично всім тимчасовим та постійним резидентам Канади. Тетяна залишилася задоволеною наданими медичними послугами за останні 6 років. В порівнянні з Україною, в Канаді відсутні приватні клініки – лише державні, які надають безоплатну медичну допомогу.

Реклама

Розвинений мультикультуралізм

Канада радо зустрічає людей з різних культур та національностей, як рідних. Новоприбулі не відчувають себе обмеженими: в них однакові права та можливості, як у жителів країни.

В емігрантів не буде відчуття, що вони другий сорт чи нижчий клас, – каже Тетяна.

/ Фото: Ukraine Now

Високий рівень освіти

Канадці задоволені рівнем освіти: від початкової школи – до університетів. Вища освіта в Канаді платна. В резидентів та громадян є можливість отримати студентську позику або стипендію. Навчання в школах безкоштовне.

Реклама

У Канаді є державні, релігійні та приватні школи. На відміну від США, тут кращий рівень освіти в державних та релігійних школах, ніж у приватних, – каже Тетяна.

Мінуси

Різка зміна погоди та холодний клімат

У містах Канади немає ідеального клімату. В багатьох провінціях систематично несприятлива погода: триваліша зима, ніж в Україні чи велика кількість дощових днів. Тетяна живе в місті Калґарі з унікальним кліматом, яке називають сонячною столицею Канади.

У Калґарі унікальний клімат. Жителі люблять його за шинук – теплий вітер з Тихого океану, який підвищує температуру повітря до 30 градусів за кілька годин. Різка зміна погоди – нормальне явище: зранку може бути -5 градусів, а ввечері +18, – каже Тетяна.

15 квітня Тетяна опублікувала сторіс в Instagram, продемонструвавши типову канадську різку зміну погоди. І це квітень місяць!

/ Фото: скріншот

Необхідне авто для комфорту

Канадцям, які живуть в передмісті, складно обійтися без авто. Більшість мають авто, щоб швидше доїхати до місця призначення.

Люди, які живуть в центрі Калґарі без проблем користуються громадським транспортом. Він курсує часто. Канадцям в передмісті складніше – транспорт курсує рідше, а один маршрут може об'їжджати декілька районів. Уявіть, на машині ви доїдете за 10 хв, а на автобусі за 1 годину, – зауважує Тетяна.

Дороге страхування авто

Жителям Канади з авто не уникнути страхування. Для водія-початківця страхування коштуватиме приблизно 450 доларів щомісяця. Вартість формується з огляду на місто та район в якому живете, досвід за кермом, яка історія водіння та скільки людей з сім’ї буде користуватися авто.

Застрахувати авто у європейських країнах дешевше, – зазначає Тетяна.

Дорогі подорожі до Європи

Перед переїздом до Канади, відвідайте країни Європи, які давно мріяли побачити. Подорожувати з канадських міст – задоволення не з дешевих. Наприклад, приблизна ціна квитка з Торонто до Мілану в обидва боки – 23 тис. гривень.

Для канадців поїхати до Європи – це розкіш, – каже Тетяна.

Дізнайтеся також, як перетнути кордон з дитиною з інвалідністю – розповіла Олена Зеленська.