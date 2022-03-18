Безоплатно! Українцям подарують 5-ти денне проживання в преміальних готелях Hilton / Фото: booking.com

Після початку війни в Україні, яку розпочала Росія, українці вимушені були виїхати з країни за кордон через небезпеку та знайти новий тимчасовий дім. Країни світу допомагають українцям – спрощують правила в’їзду, а деякі готелі безоплатно заселяють. Сітка готелів Hilton повідомила про безоплатний прихисток для українців на 5 діб.

Кожен біженець з України має змогу безоплатно заселитися в один з готелів сітки Hilton. Максимальний термін проживання для одного – 5 днів.

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Охочим необхідно зареєструватися на сайті HospitalitySupport та заповнити заявку, щоб отримати 5 "монет" для безоплатного заселення (1 монета = 1 день в готелі). Термін дії "монет" до 2024 року.

Покрокова інструкція:

Зареєструйтеся на сайті HospitalitySupport. Створіть власний профіль та активуйте його. Вам автоматично нарахують 5 "монет". Оберіть бажаний готель у Європі з переліку (їх понад 200). Забронюйте дату відвідин та натисніть кнопку Book now. Введіть персональні дані, щоб отримати підтвердження на пошту.

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