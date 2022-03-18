Бесплатно! Украинцам подарят 5-ти дневное проживание в премиальных отелях Hilton

Сетка гостиниц предоставит 1 млн номеров в Европе для беженцев из Украины / Фото: booking.com
После начала войны в Украине, которую начала Россия, украинцы вынуждены были уехать из страны за границу из-за опасности и найти новый временный дом. Страны мира помогают украинцам – упрощают правила въезда, а некоторые отели бесплатно заселяют. Сеть отелей Hilton сообщила о бесплатном заселение украинцев на 5 дней.
Каждый беженец из Украины может бесплатно заселиться в один из отелей сетки Hilton. Максимальный срок проживания для одного – 5 дней.
Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте HospitalitySupport и заполнить заявку, чтобы получить 5 "монет" для бесплатного заселения (1 монета = 1 день в отеле). Срок действия "монет" до 2024 года.
Пошаговая инструкция:
- Зарегистрируйтесь на сайте HospitalitySupport.
- Создайте профиль и активируйте его.
- Вам автоматически насчитают 5 "монет".
- Выберите желаемый отель в Европе с перечня (их более 200).
- Забронируйте дату посещение и нажмите кнопку Book now.
- Введите персональные данные, чтобы получить подтверждение на почту.
Читайте также:
Как эмигрировать в Польшу и почему официальный статус беженца – это не самая лучшая идея.
Статус беженца в Канаде для украинцев: как получить и почему это рискованно – ответил эксперт.
Украинец может эмигрировать в Великобританию, заполнив форму. Но есть одно условие.