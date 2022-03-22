В яких готелях Європи українці матимуть змогу жити безкоштовно

#HospitalityHelps – безкоштовні готельні номери для більш ніж 30 000 біженців з України / Фото: pixabay.com

Понад 400 готелів у 42 країнах надають безкоштовні готельні номери на строк до п'яти днів людям, які рятуються від війни в Україні, через платформу Hospitality Helps. За два тижні з моменту запуску платформи в готелях переважно в Європі розмістилися понад 30 000 осіб.

Проєкт розпочинався як приватна ініціатива і зараз перетворився на глобальну некомерційну платформу для розміщення українських біженців. #HospitalityHelps підтримують і українські волонтери, які переїхали до Австрії від початку війни.

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Одна з ініціаторів проєкту, яка живе в Австрії, українка Софія Відманн розповіла:

Незважаючи на те, що живу у Відні, я була шокована щоразу, коли чула про бомбові удари по моєму рідному Києву та інших містах України. Багато моїх друзів ночували у підвалах. Дехто їхав 72 години без зупинок, рятуючись від війни. Прийнявши наших перших друзів у готелях Відня, Берліна, Праги та Будапешта, ми запустили онлайн-платформу разом із Джонатаном Ворслі з The Bench, Пребеном Вестдамом з HotelSwaps та моїм чоловіком Майклом Відманном з групи гостинності PKF.



Наша мета – забезпечити тимчасовим житлом українців, які втратили домівку та звичне життя. Ми надаємо безпечне місце, щоб зупинитися, перевести дух і вирішити, що робити далі. Коли ми запускали платформу, нам доводилося працювати майже 24/7, щоб розмістити людей. Поки ми засинали, наші українські друзі зателефонували до Нью-Йорка, щоб продовжити роботу.

Глобальну ініціативу підтримують багато провідних світових готельних груп, у тому числі Accor, Hilton, IHG, Marriott та Radisson, а також регіональні представники, такі як Dorint і Ruby, з надання гуманітарної допомоги нужденним українським сім'ям.

Залишати заявки на проживання за посиланням.

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