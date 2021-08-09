Бакота: чим відома, що подивитися і як доїхати

Збираєтеся в затоплену Бакоту, яка стала топмісцем для відвідин? Ми розповімо про найважливіші пункти, які допоможуть спланувати відпочинок. Спойлер: її ще називають локальною "Атлантидою"

Бакота / Фото: Instagram

Бакота – затоплене село на Поділлі, біля Кам'янця-Подільського. Сьогодні це місце відоме своїми неймовірними краєвидами, тишею та містичними легендами. Пів століття тому сотні сімей покинули свої будинки і господарства. Людей виселили, а село затопили, щоб побудувати тут водосховище для потужної гідроелектростанції. На місці села тепер тече Дністер, а територія стала популярною серед туристів.

Більшість мандрівників хочуть побачити її з висоти пташиного польоту, бо видовище неймовірне. До слова, нещодавно ми розповіли, які ще локації України варто дослідити з гелікоптера.

Як доїхати до Бакоти?

Треба їхати орієнтовно 50 км на схід від Кам'янця-Подільського до села Грушка або смт Стара Ушиця. Цією дорогою ходять маршрутки від автовокзалу. Місцеві зазначають, що варто вийти на перехресті біля дороги, яка веде до монастиря, це близько 5 км. Якщо пощастить – піймаєте попутку, бо люди часто туди їздять по джерельну воду.

Бакота. Затоплене село / Фото: скриншот

Де проживати у Бакоті?

На жаль, численних готелів і хостелів в Бакоті немає. Ви можете орендувати будинок на колесах, розміститися в наметі в кемпінгу або ж орендувати номер в одному з готелів Кам'янця-Подільського, а вдень приїжджати сюди на автобусі чи особистому транспорті.

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Однак інфраструктура місцевості розвивається, і віднедавна на березі мальовничої бакотської затоки з'явився парк-готель "Теремки", що розмістився в сусідньому селі Колодіївка. Тут зручно відпочивати як із сім'єю, так і з друзями. Ціни на проживання в котеджі стартують від 1350 гривень за добу на двох, у вихідні та святкові дні – дорожче. Туристи орендують також будинки місцевих у селі Гораївка, куди й переселяли тих людей, чиї домівки затопили в Бакоті. Вартість за добу – хто скільки дасть, бо відпочивальників тут люблять

Який клімат у Бакоті?

У Бакоті унікальний мікроклімат, тому що скелі та ліси захищають узбережжя Дністра від північних повітряних потоків. Тому метеорологи місцевий клімат порівнюють з ялтинським. Мальовнича природа і тепла погода приваблює туристів з наметами починаючи з квітня.

Що подивитися в Бакоті?

Рекомендуємо навідатися до старого монастиря, який розміщується на висоті близько 70 м, на середній терасі схилу Білої гори, що підноситься над Дністром на 130 м. Вперше монастир згадується 1362 року, коли литовці прибули до Бакоти і побачили ченців у скельних печерах. Зараз він слугує місцем для фото, як і сам курорт!

Але не монастирем єдиним, заплануйте похід і до Таємничої гори Курник.

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На особливу увагу заслуговує висока кам'яна скеля на березі Дністра – Курник. Місцеві жителі стверджують, що саме її описав Пушкін у своїй поемі "Руслан і Людмила". Назва урочища Курник у Бакоті, ймовірно, походить від порівняння його з місцем проживання різних птахів, тому що тут ще недавно гніздилися найбільші сови – пугачі. А форма скелі нагадує людську голову. Звідси її друга назва – Кам'яна голова.

Мандрівники також їдуть до трирівневої гіпсової печери "Атлантиди", яка входить в трійку унікальних підземель світу. Вона знаходиться за 80 кілометрів від Бакоти.

Екстремальний вхід в локальну "Атлантиду" / Фото: скриншот

Туристи, які хочуть дослідити її зсередини мусять повзти крізь вузькі отвори, які відполірували інші відкривачі. Потім – пройти крізь лабіринти. На охочих побачити українську "Атлантиду" також чекає спуск з висоти 4 метрів.

І все заради кристалів, які знаходяться в печері (найкрасивіші з них розташовані вгорі). Провідник Юрій Петрань зазначив, що в печері без сонячного світла людині може здаватись, що минуло кілька годин, а насправді пройшла доба.

Кристали в локальній "Атлантиді" / Фото: скриншот

А де ще можна розважитися?

Екстремалам рекомендуємо поїздити каньйоном на квадроциклах. Ціна за годину – 500 гривень. І не без польотів на параплані, тут вони теж є. Ціна за годину – 1500 гривень. Відвідайте ще гастрономічний тур на виробництві бакотського чаю, де зможете не лише відчути його запах, а й скуштувати.

Вмикайте сюжет та відчуйте атмосферу української "Атлантиди"

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