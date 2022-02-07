7 йога-вправ для здорової та красивої спини, які ви подужаєте

Декілька нескладних вправ для здорової та красивої спини допоможуть підтримати хребет / Фото: freepik.com
За допомогою зміцнення та опрацювання м'язів біля хребетного стовпа можна підтримати здоров'я спини, створюючи для хребців спеціальні умови для їх зміцнення. Що таке йогатерапія хребта і як навчитися робити вправи для красивої та здорової спини – розповіла йога-тичер. Олена Лазарєва .
Що таке йогатерапія хребта
Як зміцнити хребет за допомогою йоги
1. Виводимо обидві руки вперед, кисті – на себе, сильно не напружуйте руки та пальці. Потім пальці потрібно розтягнути в сторони, плечі – опустити, верхівкою тягнемося вгору і просто починаємо дихати носом.
Продовжуючи рівно дихати (вдих/видих, пригинаємо і розгинаємо пальці рук, відчуваючи, як чинить "опір" повітря.
2. Потім пальці розтягуються в сторони і уявіть, що простір навколо них щільний – проштовхуйте і підтягуйте його вгору. Намагайтеся не перенапружувати руки. А неприємні відчуття, що з'являються в м'язах, долайте за допомогою дихання.
3. Рухаємо кистями рук, при цьому лікті не рухаються. Виконуємо кругові рухи в один бік, потім – у протилежний.
4. Потім виводимо обидві руки зі стиснутими кулаками убік, тримаємо, поступово розпрямляючи по одному пальцю на кожній руці, (по три дихання – на кожен палець) – вивели великі пальці, потім, вказівні і так – до мізинців. Усі пальці тягнуться убік, а у своїх напрямах – вгору. Так доходимо до безіменного пальця, потім робимо розслаблюючі рухи кистями, і згинаємо руки в ліктях.
5. Робимо кругові рухи ліктьовими суглобами, при цьому плечі та лопатки опущені. Спочатку в один бік, потім – в інший.
6. Потім міняємо становище, піднімемо плечі – і "скидаємо", після чого "малюємо кола" плечовими суглобами, м'яко і повільно, в один бік і в протилежний.
7. Розкриваємо грудний відділ – а вдиху тягнемося вгору, руки над головою, на видиху – закруглюємося.
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