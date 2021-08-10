7 модних способів носити хустку на голові: беремо приклад у Dior (фото)

/ Фото: dior.com
Хустка, свято якої відзначається у грудні, – сама ненудна річ, яка необхідна в гардеробі восени. Крім його практичності – здатності захищати від палючого сонця в жаркий день і закривати шию від вітру в прохолодний, цей універсальний аксесуар здатний легко урізноманітнити повсякденний образ, додасть яскравості і стане справжньою окрасою волосся.
Вибирайте хустки натуральних тканин, серед яких льон, шовк і бавовна. Серед колірної гами не обмежуйте себе. Аксесуар можна поєднувати з нарядом в один тон, або ж стримані образи доповнити прінтованим варіантом.
Модний бренд Dior в лукбуці колекції сезону осінь-зима – 2021 представив 7 найцікавіших способів, як можна носити хустку на голові. Його можна зав'язати як косинку, стягнувши вузлом на потилиці, носити в стилі піратів, вплести у волосся, створити богемний образ, зав'язавши внахлест.
Одним з найпопулярніших способів носити хустку залишається а-ля Baboushka або пов'язати як обруч .
Не варто забувати і про популярний тренд хіпі-стилю – хустку можна зав'язати як тюрбан, або надихнутися образами робітниць фабрик, зав'язавши його вузлами на маківці.
Дивіться відео про хустку з дорогоцінного металу:
Читайте також:
- Містика та Середньовіччя: подивіться на нову колекцію модного дому Dior (Відео)
- Величезні вітражі, містичний спів хору та раптовий протест: у Парижі пройшов показ Dior
- Білий лебідь в Парижі: Наталі Портман приміряла ажурне плаття Dior