7 причин, чому варто летіти в Коста-Рику – країну, яку називають раєм на землі

7 причин, чому варто летіти в Коста-Рику

Про особливості відпочинку в Коста-Риці говорили з тревел-експерткою Анастасією Дуплійчук. Вона нещодавно розповідала нам про найдорожчий готель на Мальдівах, який обожнюють зірки та багатії.

Тревел-експертка Анастасія Дуплійчук / Фото: пресслужба

Реклама

1 – COVID-вимоги для в’їзду відсутні

Коста-Рика, як і Домініканська Республіка, радо зустрічає туристів з України без ПЛР-тестів та сертифіката про повну вакцинацію. Але всі мандрівники мають заповнити форму Health Pass на сайті перед вильотом.

Якщо турист невакцинований, то він повинен оформити медичну страховку, яка покриє його витрати на лікування, якщо він захворіє на COVID-19.

Коста-Рика радо зустрічає туристів з України без ПЛР-тестів / Фото: Pexels

Реклама

2 – різноманіття флори та фауни шокує

В Коста-Риці знаходяться 25 національних парків. Один із найпопулярніших – це Теноріо, де розташована річка Ріо Селесте з водою блакитного кольору. Національний парк Volcan Poas – ще один must visit, бо його кратер, дивовижні пейзажі та кавові плантації вражають.

Національний парк Volcan Poas – це must visit / Фото: Wikipedia

116 вулканів у країні також варті вашої уваги. Найпопулярніший серед них – Ареналь, який розташований на території однойменного національного парку. Бо це найбільший активний вулкан у Коста-Риці. На його території вас вразять підвісні мости та стежки, які простягаються між лавою, яка застигла після виверження Ареналя.

Реклама

Найпопулярніший вулкан – Ареналь / Фото: planetofhotels.com

І не без інстаграмних пляжів, яких також тут безліч. Але найбільше дивують туристів дощові ліси, які займають дві третини площі всієї країни.

Але Коста-Рика – це не лише про різноманіття флори, а й фауни. В країні мешкає 500 тис. видів тварин. Завітайте в сад водоспадів Ла-Пас, який розташований серед джунглів, щоб переконатися. На території є сад птиць, колібрі та метеликів.

3 – активності дивують екстремалів та любителів нетипового проведення часу

В Коста-Риці туристи не лише насолоджуються красою навколо, а й проводять час активно. Їм пропонують спуститися з zip-line, запланувати сходження до водоспадів, дослідити джунглі та купатися в кришталевих лісових озерах. А ще поспостерігати за виверженням вулкана.

В Коста-Риці туристи проводять час активно / Фото: marcovasco.fr

І куди ж без знайомства з фауною: мандрівники досліджують джунглі та знайомляться з дикою природою.

4 – в Коста-Риці пропонують ексклюзивні готелі

Ловіть добірку ТОП-5, де має побувати кожен!

Відвідайте комплекс Four Seasons Resort Costa Rica на півострові Папагайо, який займає 930 гектарів території. Там є готель, вілли, поле для гольфу, пляжний клуб, ресторани, спа-центр.

Відвідайте комплекс Four Seasons Resort Costa Rica / Фото: booking.com

Не оминайте готель Tabacon Thermal Resort & Spa, який розташований у серці джунглів біля підніжжя вулкана Ареналь. Tabacon називають повноцінним термальним курортом, який побудували навколо спа-центру, збудованого на гарячих вулканічних джерелах. 364 гектари смарагдових джунглів були перетворені на ландшафтний парк з "павутиною" водних каналів, водоспадів, озер та басейнів різної температури.

Не оминайте готель Tabacon Thermal Resort & Spa / Фото: booking.com

Протестуйте бутик-готелі Nayara Springs, Nayara Gardens та Nayara Tented Camp, якщо плануєте довго подорожувати Коста-Рикою. Їх називають перлинами серед готелів країни. Вони розташовані поруч з популярними національними парками, до яких туристам рукою подати.

Протестуйте бутик-готелі Nayara Springs / Фото: booking.com

5 – туристи досліджують життя китів на екскурсіях

В зимовий період на тихоокеанському узбережжі мандрівники можуть побачити велетенських китів, які мігрують у північну частину Тихого океану. І, звісно, почути їх "спів". Де ви ще побачите такий перформанс?

В зимовий період на тихоокеанському узбережжі мандрівники можуть побачити китів / Фото: vacationscostarica.com

6 – тут купаються та засмагають на унікальних пляжах

Тихоокеанське узбережжя з його розлогими пляжами та піском, колір якого порівнюють із золотом, дивує кожного. Один із пляжів must visit – Корковадо на території однойменного національного парку. Але пісок там нетиповий, він коричневого кольору. В поєднанні з мангровими лісами, які є поруч, побачене викликає "вау" ефект.

Один із пляжів must visit – Корковадо / Фото: Pinterest

7 – природні мінеральні джерела здивують бюті-любителів

Завдяки активним вулканам місцеві спа-курорти забезпечуються гарячими мінеральними водами зі схилів вулканів. Тож любителі порелаксувати летять в Коста-Рику не лише за екстримом, а й спа-процедурами.

Нещодавно ми розповідали про 4 туристичні напрямки для вдалої відпустки.