Від зброї до іграшки: 6 цікавих фактів про йо-йо, яке знову в моді

Йо-йо стало найпопулярнішою іграшкою 2000-х, тепер знову повертається / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2000-х серед підлітків стався справжній бум – на ринку з'явилася нова іграшка під дивною назвою "йо-йо". Поки наші батьки дивувалися, у чому суть гаджета, діти насолоджувалися.

Здобути бажану річ хотіли всі й різними способами – збирали кришки з-під Coca-Cola, щоб обміняти на брендований варіант йо-йо, замовляли бабусям на день народження, намагалися виграти у лотерею.

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Через 20 років йо-йо знову повертається в моду, поступово захоплюючи увагу дітей та підлітків у Європі та США, та повільно добираючись до України. Цікаво, що 6 червня у світі прийнято відзначати день йо-йо. Ми вирішили зібрати захоплюючі факти про іграшку нашого дитинства, про які ви точно не знали.

Коли з'явилося йо-йо

Найраніший з йо-йо, що збереглися, датується 500 р. до н.е. Він був зроблений за допомогою шкіряних дисків.

На давньогрецькій вазі зображений хлопчик, який грає в йо-йо

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Історики знайшли записи, у яких сказано, що ці іграшки робили з дерева, металу чи розписної теракоти (обпаленої глини). Насамперед їх використовували для церемоній підношення певним богам, коли дитина досягала повноліття, а також для ігор.

Назва іграшки

Знайдена дослідниками ілюстрація 1791 року, де жінка грає з ранньої версією йо-йо, показує, що тоді йо-йо називали bandalore. У словнику Webster's Collegiate Dictionary зазначено, що слово "йо-йо" походить від північно-філіппінського слова мовою илокано "йо-йо".

Ілюстрація з французького журналу моди, 1791 рік

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Багато інших джерел кажуть, що "йо-йо" було тагальським словом, яке, ймовірно, означає "приходь-приходь" або "повернення". Також історики припускають, що йо-йо могли використовувати як зброю на Філіппінах.

Світова експансія

Цікаво, що вперше офіційна назва "йо-йо" була зареєстрована 1929 року в США. До цього іграшка вже стала популярною, а заповзятливі бізнесмени оперативно купили права на її розповсюдження.

Столиця йо-йо

Вважається, що права на йо-йо коштували 250 000 доларів – це цілий статок за мірками епохи депресії. Це виявилося розумним вкладенням, яке в наступні роки принесло набагато більше цієї суми. У 1946 році компанія Duncan Toys Company відкрила фабрику йо-йо в Лаку, штат Вісконсін, і місто назвали "світовою столицею йо-йо".

Йо-йо компанії Duncan було занесено до Національної зали слави іграшок у 1999 році.

Забуття

Після Другої світової війни продажі іграшки скоротилися і вона втратила популярність. На допомогу прийшли маркетологи, які запустили колосальну рекламну кампанію 1962 року. Це мало безпрецедентний успіх, щоправда, на короткий термін.

За всю історію йо-йо, іграшка мала три етапи популярності

Найдорожче йо-йо у світі

Серйозні зміни іграшка зазнала у 1990-х роках 20 століття. Тепер конструкція мала стильний вигляд, була оснащена гальмівними силіконовими дисками, підшипником та іншими хитрощами. Саме з 1990-х розпочався третій за свою історію етап переродження. Йо-йо стало не просто предметом бажання дітей, з'явилися курси з оволодіння різними техніками, клуби, міжнародні конкурси та змагання.

В Україну йо-йо потрапило у 2000-х і було популярним кілька років. Схоже, що саме зараз ми спостерігаємо за четвертим етапом повернення іграшки. Так, у TikTok ролики з хештегом йо-йо подивилися вже понад 1,4 мільярди разів.

@yoyojoe_1 Im back. From now on this is for fun. Want to see consistent uploads? Check out @big.time.toys. And @strykeclub Thanks @Lou som original – LORD.xp

Цікаво, що найдорожче у світі йo-йo, Nostalgia, робить японський майстер Шинобу Конмото. Вартість його роботи пристойна – $5000.

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