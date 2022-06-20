Ніколь Кідман – 55 років: культові образи іменинниці дня (фото)

Ніколь Кідман – 55 років! / Фото: Колаж: Сьогодні

20 червня діві та іконі Голлівуду Ніколь Кідман виповнилося 55 років. Ми згадували про найбільш обговорювані романи актриси, а тепер надихаємося найшикарнішими образами зірки.

Не дивно, що шанувальники та фанати у всі часи надихалися образами знаменитостей, які миттєво стають іконами стилю. Ми ретельно вивчили хроніку виходів Ніколь. Цікаво, що в повсякденному житті, як і ми всі, Кідман віддає перевагу більш комфортному стилю, зведеному до мінімального, але для появи на публіці вона завжди вибирає розкішні ідеальні сукні.

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Ніколь Кідман / Фото: vogue.ua

Австралійська красуня з хижим та ясним поглядом, стрункою фігурою та хвилею золотого волосся – досить нестандартний типаж для Голлівуду. Плюс до всього різнопланові типажі та характери героїв, яких вона втілювала на екрані – від артистки кабаре в Мулен Руж до домогосподарки в "Степфордських дружинах" або подружки Бетмена, коханки Хемінгуейа, княгині Монако.

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Ніколь Кідман у ролі княгині Монако / Фото: Сьогодні

Як у кіно, так і в житті Ніколь майже завжди носить сукні. Для червоних доріжок вона вибирає розкішні вбрання в дусі гламуру 1930-х років, вишукані відтінки яскраво-червоного, зеленого або приглушених кольорів, а також любить одягатися в дівчачі сукні в дрібних розсипах квітів.

Кідман майже не носить прикраси. Шикарна сукня, природня зачіска, ідеальний макіяж – і Ніколь постає перед нами у абсолютно розкішному образі. Так, у 1997 році вона прибула на церемонію "Оскар" з Томо Крузом під руку у сукні Christian Dior, яку для неї створив Джон Гальяно. Цей образ зірки входить до двадцятки найдорожчих в історії кіноакадемії – його оцінили в 2,65 млн доларів.

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Ніколь Кідман та Том Круз (1997) / Фото: Getty Images

Також Ніколь ретельно обирає комерційні проєкти. Так, у 2004 році вона стала обличчям аромату Chanel та знялася у вишуканій рекламній кампанії, за яку відповідав Баз Лурман.

Ніколь Кідман у рекламі Chanel

Вибрали кілька чудових зйомок Ніколь для глянцю.

Ніколь Кідман у зйомках Vogue

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