26-річна модель зробила майже 600 татуювань – як вона тепер виглядає (відео)

26-річна модель зробила майже 600 татуювань / Фото: скріншот

Зупинятися дівчина не збирається, хоча і вільного місця на тілі майже не залишилося. Чи дійсно моделі подобається її зовнішній вигляд? І на що саме вона встигла витратити 70 тисяч доларів – далі в матеріалі.

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Австралійка забила татуюваннями 98% тіла

Красива блондинка зі стрункою фігурою і ідеальною шкірою. Принаймні такий вид Ембер Люк мала кілька років тому. Зараз 26-річна австралійка сама на себе не схожа.

Ніс – чи не єдина частина тіла, де майже немає татуювань. Адже сьогодні в Ембер 98% тіла, враховуючи інтимні місця, вже покриті чорними малюнками.

І чого на ній тепер сьогодні тільки не побачиш – череп, тварини, квіти. Тому і псевдонім для роботи в модельному бізнесі собі вибрала дещо незвичний – Дівчина-дракон.

Сама Ембер свої татуювання коментує так:

На моєму тілі, мабуть, близько 600 татуювань, враховуючи мої забиті білки очей.

Чи безпечно для здоров'я робити багато татуювань – відповідає лікар

Лікар-терапевт, професор кафедри терапії УВМА Мар'яна Селюк каже, що татуювання погано впливають на організм людини:

Потовиділення, вода, електроліти, виведення токсинів – всі ці властивості нівелюються в людини, яка має татуювання. Очі – дуже делікатний орган. Можуть бути різні наслідки – запальні процеси, втрата зору.

Навіщо люди роблять так багато татуювань

Втім, австралійка Ембер Люк настільки захопилася зміною своєї зовнішності, навіть роздвоїла собі язик і додала коштовності на зуби – скоби з золота в 18 карат з справжніми діамантами!

Не виключено, що дівчина хоче стати відомою, як уже покійна канадська модель Рек Дженест, на прізвисько Зомбі-бой. Адже все його тіло було вкрите татуюваннями у вигляді скелета людини.

Він був настільки популярним, що в своєму кліпі його знімала навіть епатажна Леді Гага. Зараз же одним з найвідоміших татуйованих моделей серед чоловіків є британець Ендрю Інгланд. У нього чистими залишилися поки ступні, долоні і обличчя.

А серед жінок популярністю у фотографів користується канадка Медісон Скай. Хоча її тіло тільки наполовину вкрите татуюваннями.

Тим часом українська топ-модель отримала нагороду в Каннах. Що про неї відомо.